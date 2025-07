Predor Karavanke ponovno odprt v obe smeri, zastoj ostaja

Na gorenjski avtocesti je bil malo po 10. uri predor Karavanke zaprt v obe smeri zaradi prometne nesreče. Nastali so zastoji v obe smeri, so sporočili iz Prometnoinformacijskega centra. Okoli 11.30 ure je promet v obe smeri ponovno stekel.

Je pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji še vedno štirikilometrski zastoj.

Zastoji nastajajo tudi na ljubljanski obvoznici od Kosez in Barja mimo Kozarij do Dragomerja proti Kopru; na primorski avtocesti med Razdrtim in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani ter na podravski avtocesti med Zaklom in Gruškovjem proti Hrvaški.

Poleg tega so zastoji tudi na štajerski avtocesti zaradi del, in sicer med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Prav tako so zastoji na cestah Bohinjska Bela - Bled, Lesce - Bled, Dragonja - Koper v obe smeri in Lucija - Izola v obe smeri.