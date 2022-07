Gneča na kraškem nebu

Nebo nad Krasom so napolnila domača in tuja letala. Nudijo neprecenljivo pomoč pri gašenju iz zraka, saj lahko storijo tisto, česar gasilci na tleh ne morejo. Vsak dan prihaja več helikopterjev in letal, saj Slovenija dobiva tudi mednarodno pomoč. Kar pa obenem tudi pomeni, da je v zraku vse večja gneča. Posnetek, ki prikazuje, kakšna, so objavili hrvaški gasilci, ki so prav tako priskočili na pomoč.

"Na videu ni naš kanader, ampak posnetek je zanimiv zaradi velikega števila helikopterjev," so zapisali ob prizorih iz Slovenije. In številke so res osupljive. V petek popoldne je Civilna zaščita sporočila, da se na terenu na več lokacijah s požarom bori 960 gasilcev, ki imajo tudi izdatno pomoč iz zraka. Poleg vojaškega letala PC-6 pilatus in specialnega letala za gašenje kanader pomaga tudi kar 11 helikopterjev. Vsi razpoložljivi helikopterji Slovenske vojske in Policije, pa tudi tuji: slovaški, avstrijski, madžarski, srbski. icon-expand Pogled iz zraka na požare na Krasu FOTO: Bralec Minister za obrambo Marjan Šarec, pod okrilje katerega sodi tudi Uprava RS za zaščito in reševanje, je že včeraj poudaril, da je mednarodno sodelovanje odlično. "Problem je le, da so požari po vsej Evropi, letala niso vedno na razpolago," je pojasnil. Šarec je izpostavil še, da je gašenje iz zraka izjemno oteženo, ker je vidljivost v zraku zelo slaba, zato imajo piloti precejšnje težave. "Delajo v nadčloveških razmerah in dajejo od sebe nadčloveške napore, da koordinacija poteka. Nevarno je tudi, da bi prišlo do trčenja, saj je promet v zraku ta hip izjemno gost," je dejal.