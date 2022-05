Prometno-informacijski center poroča, da na mejnih prehodih med Slovenijo in Hrvaško prihaja do zastojev. Največ gneče je na Sečovljah in Dragonji, kjer vozila za vstop v državo čakajo več kot dve uri. Čakalna doba na Gruškovju, Starodu, Jelšanah in Vinici je do 30 minut.

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za izstop iz države ni tolikšna gneča. Čaka se le na Gruškovju, kjer je predvidena zamuda do 30 minut. icon-expand Zastoji na Dragonji FOTO: Damjan Žibert