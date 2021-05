Gneče na mejnih prehodih: pomembno je spoštovanje protokola

S pospešenim cepljenjem turističnih delavcev in organizacijo točk za testiranje turistov pred izstopom iz Hrvaške se naši južni sosedje mrzlično pripravljajo na začetek turistične sezone. Večji naval pričakujejo že prihodnji vikend, a je tudi ta konec tedna že zaznamovalo čakanje na slovensko-hrvaški meji. Za vstop na Hrvaško so v soboto čakali tudi več kot dve uri. Med drugim tudi zato, ker je mejni prehod Sečovlje zaprt. Da bi bilo gneče čim manj, je pomembno spoštovanje protokolov. Pred vstopom v Hrvaško izpolnite obrazec Enter Croatia in imejte pripravljena vsa dokazila.

icon-expand