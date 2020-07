Gneča na mejnih prehodih, na razcepu Malence spolzko vozišče zaradi razlite nafte

Danes na mejnih prehodih beležijo precejšnjo gnečo. Najhuje je na Jelšanah, kjer morajo vozniki osebnih vozil za izstop iz države čakati okoli dve uri, za vstop pa uro in pol. Od ure do dve čakajo vozniki še pri izstopu na Dragonji in Sečovljah, ter pri vstopu na Gruškovju, poroča Prometno-informacijski center.

Na Gruškovju morajo biti potrpežljivi tudi vozniki tovornih vozil, saj je pri vstopu čakalna doba kar šest ur, na Obrežju pa dve uri in pol.

Posledično so večkilometrski zastoji nastali na cestah Seča–Sečovlje, Šmarje–Dragonja in Dolenje pri Jelšanah–Jelšane. Čakalne dobe so tudi na Zavrču in na obeh straneh karavanškega predora - na avstrijski strani je zastoj trenutno dolg štiri kilometre, na slovenski pa je proti Avstriji kilometrski zastoj tovornih vozil. Predor Karavanke zaradi zastoja in kontrole prometa občasno sicer zapirajo.