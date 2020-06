Gneča na mejnih prehodih s Hrvaško, za vstop v Slovenijo tudi več kot dve uri

Zadnji dan vikenda na mejnih prehodih s Hrvaško nastaja gneča. Čakalne dobe so predvsem za vstop v državo, in sicer na mejnih prehodih Jelšane, Gruškovje in Obrežje. Na MP Jelšane se lahko za vstop v Slovenijo zamudite tudi za več kot dve uri, na MP Obrežje se čaka eno uro, medtem ko se na prehodu Gruškovje čaka do dve uri.

Pred predorom Karavanke proti Avstriji je kolona vozil trenutno dolga 1,6 kilometra, poroča prometno-informacijski center za državne ceste.

Dela na cesti

Pričela se je prenova predora Golovec na ljubljanski vzhodni obvoznici. Skozi predor je prepovedan promet za tovorna vozila nad 3,5 t in avtobuse v obe smeri. V prihodnjem tednu v času prometnih konic na PIC napovedujejo zastoje.

Na gorenjski avtocesti pa DARS med Naklim in Radovljico opravlja preplastitve vozišča s pomočjo posebne tehnologije. Zaradi zahtev tehnološkega postopka na vozišču ostaja kamenje. Vozniki se naj držijo varnostne razdalje in omejitev, saj jim kamenje lahko poškoduje vozilo. Posebej previdni naj bodo motoristi, še opozarjajo na Prometno-informacijskem centru.