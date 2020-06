Gneča na mejnih prehodih za vstop v Slovenijo, do dve uri zamude

Zastoji nastajajo na koncu izolske obvoznice in na posameznih odsekih naprej proti Portorožu ter pred predorom Karavanke iz smeri Avstrije proti Sloveniji.

Čakalna doba za osebna vozila je na mejnem prehodu Dragonja pri vstopu v Slovenijo dve uri, pri izstopu več kot uro, na mejnem prehodu Gruškovje pri vstopu dve uri, pri izstopu do 30 minut, na mejnem prehodu Sečovlje pri vstopu do dve uri, pri izstopu prav tako, na mejnem prehodu Jelšane pri vstopu več kot uro, pri izstopu trenutno ni čakalne dobe, na mejnem prehodu Sočerga pa pri vstopu in izstopu do ene ure.