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Gneča na nebu nad Lescami

Lesce, 15. 08. 2026 20.16 pred 1 uro 1 min branja 4

Avtor:
Rebeka Tomaduz
Letalski miting v Lescah

Na nebu nad letališčem v Lescah je bila prava gneča. Že 36. miting malega letalstva je v Alpski letalski center privabil številne navdušence modelarstva in letenja. Pomanjšane replike letal so pod budnim očesom svojih letalcev izvajale prave akrobacije, iz motorjev je hrumelo in se celo kadilo. Za zračno predstavo je tokrat poskrbelo dvakrat več pilotov kot lani.

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KOMENTARJI4

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travc
15. 08. 2026 20.42
Škoda.Nikjer nisem zasledil tega dogotka.Zelo rad bi si to ogledal.
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+4
4 0
Pinokio
15. 08. 2026 20.53
Majčkeno iznajdljivosti in lahko najdeš zapis 'Tradicionalno vsako leto 15. avgusta poteka na Letališču Lesce'
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+1
1 0
Smuuki
15. 08. 2026 20.34
Imajo srečo da niso v naturi 2000. Imajo srečo da jiim nvo ji ne najdeji kakšnega metuljčka in jim zaradi varovanja ne prepovejo dogodka. V cerknici ne bi šlo skozi
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+2
3 1
Pinokio
15. 08. 2026 20.45
Zakaj biti vedno črnogled in negativen. Svet je še vedno lep in prijazen. Le malo se je treba potruditi za to.
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+1
1 0
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