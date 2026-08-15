Gneča na nebu nad Lescami

Na nebu nad letališčem v Lescah je bila prava gneča. Že 36. miting malega letalstva je v Alpski letalski center privabil številne navdušence modelarstva in letenja. Pomanjšane replike letal so pod budnim očesom svojih letalcev izvajale prave akrobacije, iz motorjev je hrumelo in se celo kadilo. Za zračno predstavo je tokrat poskrbelo dvakrat več pilotov kot lani.