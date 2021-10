Pred praznikom nepopisna gneča na pokopališčih in v trgovskih centrih

Okoli 1. novembra, ko se spominjamo na svoje pokojne, v Sloveniji vsako leto prižgemo na milijone sveč. Večina jih je še vedno izdelana iz plastike, ki kljub recikliranju močno obremenjuje naše okolje. V zadnjih letih so zato vse bolj priljubljene alternative svečam, med drugim tudi ekološko-humanitarna akcija Manj sveč za manj grobov. Njen namen je, da denar, ki bi ga sicer zapravili za nakup sveč ali plastičnega cvetja, raje namenimo v dobrodelne namene in tako prispevamo k reševanju življenj.

Zelo podobno je bilo tudi na mariborskem pokopališču. A to nam je všeč, so nam povedali prodajalci. Dnevi okrog letošnjega prvega novembra bodo precej boljši od lanskih, ko je bilo obiskovalcev manj.

Parkirišče največjega slovenskega pokopališča - ljubljanskih Žal - je bilo polno. Povečan promet so že od jutra usmerjali redarji in policisti, prosto parkirno mesto je bilo prej izjema kot pravilo. A na gnečo smo v tem času navajeni, pravijo obiskovalci.

Polni trgovski centri

Gneči se ni bilo moč izogniti niti v trgovskih centrih, ponekod že pred glavnim vhodom, razlog pa: preverjanje PCT-pogoja. Nekateri so v trgovine prišli iz navade, drugi pa prav zaradi bližajočega se praznika. In česa potrošniki te dni nakupijo največ? Prodali smo veliko sveč in rož, pravijo trgovci, med živili izstopajo potice in mesni izdelki, najbolj krače, pečenice in krvavice, od pijač pa se kupci najraje odločajo za slovenska vina.