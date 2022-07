Gneča na Triglavu: sončen dan privabil številne obiskovalce

Gore poleti v svoje naročje prikličejo več obiskovalcev, saj je v tem času manj objektivnih nevarnosti kot pozimi, ko je hkrati treba obvladati tudi tehnike gibanja v zimskih razmerah. So pa stalnica poletnega obdobja plohe in nevihte. Lep, sončen dan se v gorah lahko spremeni v manj kot uri. Zaščite pred udarom strele sicer ni, lahko pa sami zmanjšamo možnosti, da se soočimo z njo. To pomeni, da se v gore odpravimo dovolj zgodaj in smo popoldne, ko so poletne nevihte najpogostejše, že na varnem v dolini ali planinski koči. Kako ravnati, če nas kljub vsemu doletita blisk in grom ter zakaj v gorah tako hitro pride do vremenskega preobrata?

Kaj torej storimo, ko ugotovimo, da je nevihta tik pred vrati?

Nemudoma moramo sestopiti z grebenov in izpostavljenih vrhov, sploh tam, kjer so jeklenice oziroma predmeti iz železa ali pa je skala rdeča, kar pomeni, da vsebuje kovine, je svetoval strokovni sodelavec pri Planinski zvezi Slovenije in inštruktor GRZS Matjaž Šerkezi. "S sebe odstranimo vse kovinske predmete in jih ne odvržemo, ampak jih spravimo na varno mesto, stran od sebe, saj jih bomo po hudi uri potrebovali. Svetujemo, da se usedete na vrv ali hrbtno podlogo od nahrbtnika, noge spravite v nahrbtnik in oblečete zaščitna oblačila," je pojasnil.

Če je v bližini votlina, se zatečemo vanjo

Po navedbah Alpiročnika le vsaka peta strela udari v tla, a ne smemo pozabiti, da ta pogosto udari v izpostavljena mesta. Če je le možno, zato poiščimo zavetje in se tako zaščitimo pred njo in dežjem. Če se zatečemo v votlino, naj bo ta dovolj velika. Nahrbtnik (ali vrv) postavimo sredi votline in se usedemo nanj, noge pri tem tiščimo skupaj in jih objamemo z rokami. "Naredimo se majhne. Ne stojimo na vhodu v votlino ali ob steni, ker tam teče tok ob udaru strele. Od zadnje stene bodimo oddaljeni vsaj toliko, kot smo visoki, strop naj bo vsaj pol telesne višine nad našo glavo," so opisali postopke v Alpiročniku.

To, da nas lahko doleti nevihta v hribih, moramo imeti v mislih pri pripravi na pot. V nahrbtnik vsakega obiskovalca gora, ne glede na vrsto ture, spadajo alufolija ali bivak vreča, osebni komplet prve pomoči, čelna svetilka in rezervne baterije, mobilni telefon s polno baterijo, beležka in navadni svinčnik, sveča in vžigalice v vodoneprepustni vrečki ter železna rezerva – hrana z visoko energijsko vrednostjo in dolgim rokom obstojnosti, ki je lahka in ima majhno prostornino. Četudi je vroče, s sabo vzemimo topla oblačila, kapo ali naglavni trak in rokavice.