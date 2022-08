Gneča pri vstopu v državo, potrpežljivo za volan

Na mejnih prehodih je čakalna doba za voznike osebnih vozil, in sicer na Gruškovju do pol ure pri vstopu in izstopu iz države, na Starodu od ene do dveh ur pri izstopu ter na mejnem prehodu Jelšane do pol ure pri vstopu in do ene ure pri izstopu iz države. Na mejnem prehodu Obrežje vozniki osebnih vozil čakajo od ene do dveh ur pri vstopu v državo ter do pol ure pri izstopu, vozniki tovornih vozil imajo čakalno dobo dveh ur pri vstopu v državo.