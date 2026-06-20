Gneča proti morju: Hrvati v kolonah pred podaljšanim koncem tedna

Zgodaj popoldne je bil slaba dva kilometra dolg zastoj na zahodni ljubljanski obvoznici proti Brezovici, med priključkom Unec in uvozom Postojna v smeri Kopra pa je območje zastojev daljše od sedmih kilometrov.
Medtem so še daljše kolone vozil na Hrvaškem, kjer so se šolske počitnice začele že 12. junija. V ponedeljek, 22. junija, je na Hrvaškem še dan boja proti fašizmu, dela prost dan, zato Hrvaški avtoklub pričakuje, da se bo veliko število voznikov ponovno odpravilo na podaljšan vikend ali počitnice.
Največ gneče pričakujejo na mestnih cestah v Zagrebu, ki vodijo proti mestnim izvozom, na avtocestah A1 Zagreb–Ploče–Karamatići in Reka–Zagreb, pri predoru Učka, mostu Krk in jadranski magistrali. Več čakanja bo tudi na trajektne linije, opozarja HAK.
Na praznični ponedeljek popoldne in zvečer pričakujejo gost promet v smeri proti notranjosti Hrvaške.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.