Gneča proti morju: Hrvati v kolonah pred podaljšanim koncem tedna

Zgodaj popoldne je bil slaba dva kilometra dolg zastoj na zahodni ljubljanski obvoznici proti Brezovici, med priključkom Unec in uvozom Postojna v smeri Kopra pa je območje zastojev daljše od sedmih kilometrov.

Medtem so še daljše kolone vozil na Hrvaškem, kjer so se šolske počitnice začele že 12. junija. V ponedeljek, 22. junija, je na Hrvaškem še dan boja proti fašizmu, dela prost dan, zato Hrvaški avtoklub pričakuje, da se bo veliko število voznikov ponovno odpravilo na podaljšan vikend ali počitnice.