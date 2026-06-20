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Slovenija

Gneča proti morju: Hrvati v kolonah pred podaljšanim koncem tedna

Ljubljana, Zagreb, 20. 06. 2026 13.09 pred 1 uro 1 min branja 6

Avtor:
N.L.
Gneča pri Zagrebu

Visoke temperature v zadnjem vikendu pred začetkom poletnih počitnic so marsikoga zvabile na morje, kar se pozna tudi na cestah. Na primorski avtocesti v smeri Kopra so zastoji med Ljubljano in Vrhniko ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Še huje je na Hrvaškem, kjer poročajo o dolgih kolonah proti Dubrovniku.

Gneča pri Postojni
Gneča pri Postojni
FOTO: Promet.si

Zgodaj popoldne je bil slaba dva kilometra dolg zastoj na zahodni ljubljanski obvoznici proti Brezovici, med priključkom Unec in uvozom Postojna v smeri Kopra pa je območje zastojev daljše od sedmih kilometrov.

Medtem so še daljše kolone vozil na Hrvaškem, kjer so se šolske počitnice začele že 12. junija. V ponedeljek, 22. junija, je na Hrvaškem še dan boja proti fašizmu, dela prost dan, zato Hrvaški avtoklub pričakuje, da se bo veliko število voznikov ponovno odpravilo na podaljšan vikend ali počitnice.

Največ gneče pričakujejo na mestnih cestah v Zagrebu, ki vodijo proti mestnim izvozom, na avtocestah A1 Zagreb–Ploče–Karamatići in Reka–Zagreb, pri predoru Učka, mostu Krk in jadranski magistrali. Več čakanja bo tudi na trajektne linije, opozarja HAK.

Na praznični ponedeljek popoldne in zvečer pričakujejo gost promet v smeri proti notranjosti Hrvaške.

stanje na cestah promet zastoji podaljšan vikend

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KOMENTARJI6

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Sirhakel7
20. 06. 2026 14.32
Kakšen komičen naslov članka je pa to ? A samo Hrvatje so v kolonah ostali se pa mimo vozijo ali kaj ??
Odgovori
0 0
Dr.Rugelj
20. 06. 2026 14.31
Tisti,ki pljuvate čez Hrvaško morje - ste točno tisti socialkarji, ki si nič ne morete priviščiti, ker se vam tudi delati ne ljubi !... za nas delovne pa je to tisti čas, ko se lahko malo odklopimo - za ene je morje, za druge hribi ali pa tudi samo doma.
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+2
2 0
brezveze13
20. 06. 2026 14.19
si pa že raje doma v senci spežem tiste tri čevape kot da se razkazujem in gnetem v tej vrožini po nekih deloviščih zaradi ene umazane luže. Vsi govorijo o neki zdravi vodi na morju, jaz vam pa povem da vsa greznica na koncu pristane v morju to že lahko ugotovite ko povonjate ribo iz reke ali ribo iz morja katera bolj smrdi ko pa poslušaš neka priporočila pa še pretirano sončenje odsvetujejo. tako klot je bilo včasih en teden dopusta bilo kje na morju v hribih ali naravi je več kot dovolj pa ko narod ne bo non stop razmišlal kakšno neumnost bi si privoščil jutri bo tudi veliko manj izgorelosti kar je danes neka modna bolezen, nekoč vse na roke pa nobene izgorelosti, danes vse strrojno in elektronsko sama izgorelost ko sonce vidi se že sesuje
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-2
1 3
Prelepa Soča
20. 06. 2026 14.30
brezveze13, dejansko imaš dobro ime... od nekoč, pa do danes, se je življenjska doba povišala za cca 20 let. Zakaj že... ja, nekoč je bila tako močna izgorelost, da so bili ljudje izmučeni in so zato prej umirali. Ne razumem, zakaj nekatere tako zelo moti, da si ljudje lahko privoščijo ter vzamejo čas za potovanja, počitek... Zdi se mi, da povsod komentirate samo taki, ki nimate financ za iti kamorkoli. Tisti, ki ima finance dela, da lahko potem kam gre in ne komentira in zapravlja časa tu gor. Mi, nekaj penzionistov, si pa včasih vzamemo čas za zabavo in branje neumnih komentarjev.
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+2
2 0
srp28
20. 06. 2026 13.36
Vcasih so ljudje cakali celo leto da so si lahko privoscili 7 dni pocitnic na morju. Danes se "moderen clovek" vozi vsak vikend od aprila do oktobra ker si je kjerkoli ze kupil vikend ali apartma na morju. To ne velja samo za slovence, velja tudi za avstrijce in bliznje nam drzave. Potem se cudimo da so danesnje ceste natrpane, enostavno ne prenesejo danasnje ceste vsega tega tranzita, ki se iz leta v leto se povecuje.
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+11
12 1
Slovenska pomlad
20. 06. 2026 13.26
Turizem je uničevalec vsega.
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+8
11 3
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