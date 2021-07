Gneča v Metliki: domačini opozarjajo, da tako ni več mogoče živeti

V Metliki je 8-kilometrska kolona prebivalce odrezala od sveta. Neznosno je že dolgo časa, domačini imajo sedaj dovolj. Protestno so se zbrali v bližini mejnega prehoda in opozorili, da tako ni več mogoče živeti. Podnevi in ponoči je hrup neznosen, promet duši majhno obmejno mesto in tudi vasi proti Gorjancem. Ljudje ne morejo niti do trgovin, kaj bo šele, ko bo nekdo potreboval prvo pomoč, pravijo. Nujno je zgraditi obvozno pot oziroma tretjo razvojno os, ki jim jo država, kot še pravijo, obljublja že več let.

