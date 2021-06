Gneča in zastoji na cestah in mejnih prehodih

Na primorski avtocesti je med Brezovico in Vrhniko v smeri Kopra zaradi prometne nesreče močno povečan promet. Zastoji nastajajo na ljubljanski obvoznici iz smeri Brda in iz smeri Viča proti Primorski. Povečan promet je na mejnih prehodih s Hrvaško, zastoji nastajajo pri izstopu in vstopu v Slovenijo, kažejo podatki Prometno-informacijskega centra.

icon-expand Gneča na meji s Hrvaško FOTO: Dreamstime Na izstop iz države se na mejnem prehodu Dobovec čaka eno uro, prav tako na mejnem prehodu zgornji Leskovec. Na mejnem prehodu Gruškovje se na izstop iz države čaka do eno uro, na mejnih prehodih Dragonja, Jelšane, Metlika, Petrina, Slovenska vas in Vinica pa do pol ure. Za vstop v Slovenijo se na mejnih prehodih Dragonja in Jelšane čaka do pol ure. icon-expand