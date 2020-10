Gneča na Goriškem: Italijani množično po cenejši bencin

Konec tedna so se proti obmejnim bencinskim servisom vile dolge kolone vozil z italijanskimi registracijami. Bralci so nas obvestili, da je na nekaterih črpalkah na Goriškem pravi kolaps zaradi povečanega povpraševanja po cenejšem bencinu, do katerega bodo Italijani lahko dostopali šele po ponovni sprostitvi ukrepov.