Gneča na mejnih prehodih s Hrvaško

Na mejnem prehodu Dobovec je čakalna doba za izstop iz države 45 minut, prav tako boste 45 minut čakali na mejnih prehodih Hotiza in Petišovci. Na mejnem prehodu Gruškovje in Zgornji Leskovec je čakalna doba do 30 minut za osebna vozila, prav tako na mejnem prehodu Obrežje, kjer pa bodo tovorna vozila za izstop čakala od ene do dveh ur.