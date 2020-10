'Mim' faks, trdo delo, srečna naključja in nato uspehi: kaj svetuje mladim?

"Psihologija me zanima, ker raziskuje, kako zunanji dejavniki vplivajo na naše razmišljanje in odločitve," nam vneto razlaga mlada Ljubljančanka, študentka biopsihologije na koprski Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije. Inja Dovšak pravi, da jo skrbijo manipulacije, ki se dogajajo v marketingu, "to področje me rahlo straši, ker vidim, kaj vse se da 'delati' s človeškim umom. Zdi se mi, da bi se vsakdo, ki dela v marketingu, moral zavedati, da je to zelo odgovorno delo in bi moral biti zelo precizen."

V njenem podjetju izvajajo raziskave in svetovalne storitve na področju tržnega in poslovnega raziskovanja. Veliko sodelujejo z mladimi, ki pri njih izvajajo ankete na terenu in telefonske ankete. "Vsak stik z anketiranci lahko mladim veliko koristi zaradi izkušenj in veščin, ki jih s tem pridobijo. Imeli smo študente, ki so nam po opravljenem delu povedali, da jim je tako delo pomagalo prebiti led, kako nagovoriti človeka, ker so prej imeli težave s komunikacijo," pogovor začne Maroltova. Študentkama svetuje, naj vsekakor najprej dokončata svoj študij, kljub temu da ju zanima toliko različnih stvari. "Imam znance, ki ga dokončujejo v svojih petdesetih, šestdesetih letih. Faks moraš narediti zaradi sebe, pogosto niti ne toliko zaradi delodajalca, razen če želiš delati v javnem sektorju," poudarja in pojasni, da delodajalci pogosto formalne izobrazbe ne zahtevajo. "A imeti jo moraš zaradi svoje pokončne drže, poleg tega jo približno dvakrat v življenju potrebuješ zaradi formalnosti," pove.

Študirala je sociologijo, a to ni bila njena izbira. Sprva je namreč vpisala novinarstvo na Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo (FSPN), predhodnico današnje FDV. "Ena od profesoric mi je dala vedeti, da nikoli ne bom dovolj dobra novinarka, glede na ocene, ki sem jih imela," navede kot razlog, zakaj se je v tretjem letniku prepisala na analitično raziskovalno sociologijo. Novinarstvo je sprva izbrala sama, ker je v Rudniku lignita Velenje, kot se je takrat imenoval današnji Premogovnik Velenje, dobila štipendijo za urejanje njihovega glasila Rudar. "Danes vidim, da nikakor ne bi mogla biti novinarka. Vsak novinar naredi boljši članek ali intervju z mano, kot bi ga naredila sama," se trudi pojasnjevati.

"Vse do konca študija mi je bil FSPN tako 'gnil', saj nisem razumela teorije samoupravljanja in ker se je bilo treba naučiti toliko nerazumljivih izrazov. Zelo sem trpela, a na koncu se je izkazalo, da je bila ta smer najboljša izbira zame" razlaga in pojasni, da je dano situacijo izkoristila za motivacijo, da čim prej konča vse izpite. Njen cilj so bile čim daljše počitnice, "opravljala sem različna študentska dela–bila sem kuharica, natakarica, vodnica tabornikov. Zadnja leta študija sem delala kot hostesa na vinskem sejmu in to delo je bilo zelo poniževalno, čeprav je ponujalo odličen zaslužek," opisuje in doda, da se je zaradi tovrstnih del naučila komunikacije z različnimi profili ljudi. Kot zanimivost pove, da so jo nekoč povabili, če bi nastopala v reklami za Vlada Kreslina za videospot Od višine se zvrti. "Takrat se je meni res zvrtelo od višine,"pove Maroltova. Do izvedbe zaradi okoliščin sicer ni prišlo.

Sanjska služba

Dekletoma pove, da je svojo prvo službo dobila pri 24 letih. Ko je namreč iskala literaturo za diplomsko delo, je prišla v stik s podjetjem Studio marketing, kjer so ji ponudili anketiranje in takojšnjo zaposlitev."Zaposlila sem se šele pol leta kasneje, ker sem želela premor od študija in v vmesnem času izkusiti svet s potovanjem. S sabo sem vzela strokovno literaturo, ker o delu, ki je bilo načrtovano zame, nisem vedela še ničesar," pripoveduje. "Na faksu sem se učila teorije iz socializma, tukaj se je zahtevala praksa iz kapitalizma," pripoveduje skoraj s solzami v očeh,"na ta način sem pristala v službi, ki je bila sanjska! Bila med ustvarjalci takrat najbolj odmevnih oglaševalskih akcij. Mene je to poživljajo, odkrivali so se mi novi svetovi." Svojo veliko priložnost ponazori z anekdoto: "V prvem letu, ko sem bila službi, sem jokala, ko sem prišla v Madrid spat v petzvezdični hotel. En mesec pred tem sva namreč s fantom blizu tega hotela spala v parku v spalnih vrečah."

'Nosečnost ni ovira'

Podjetje Mediana je bilo ustanovljeno, da bi zagotavljalo podatke o spremljanju medijev v Sloveniji, Maroltova je postala solastnica podjetja z največjim deležem. "Takrat sem povedala, da sem noseča," razloži."V nosečnosti sem čisto zares delala do zadnjega dne–ob 10. uri zjutraj sem imela napovedan sestanek, pa smo ga odpovedali, ker so me odpeljali v porodnišnico. Ko je bil otrok star tri tedne, sem že bila na naslednjem sestanku,"pripoveduje. "Nosečnost ni ovira– je samo spodbuda, da lahko narediš še več," razloži svojima gostjama.