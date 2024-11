GO! 2025: Evropski prestolnici kulture naproti z doživetji za vse generacije in okuse

Evropska prestolnica kulture, kjer so vabljeni vsi ljubitelji umetnosti in kulture, športa, glasbe, kulinarike, lepih lokacij, povezanih v kulturno doživetje

Do danes sta sestri Gorici gostili že več kot 40 pripravljalnih dogodkov, ki prinašajo pestro dogajanje za vse okuse in generacije. Odvili so se svetlobni spektakli, delavnice za otroke, okušanja vin, obiskovalci se lahko družijo na znanstvenih pogovorih in pohodih, uživajo na koncertih in predstavah na zanimivih lokacijah. Pred vrati so že martinovanja. V nadaljevanju in prihodnje leto si lahko obetamo vrsto spektaklov, ki bodo pritegnili tako pozornost širše javnosti z vrhunci "Ustavimo mesto!", na drugi strani pa bodo umetniško dovršeni dogodki skrbno oblikovanega uradnega programa evropske prestolnice kulture.