Gobarska sezona v polnem teku, na terenu tudi inšpektorji

Kot so v današnjem sporočilu za javnost zapisali na Inšpektoratu RS za okolje in prostor, kamor sodi tudi inšpekcija za naravne vire, nadzori potekajo predvsem na območjih, kjer je zaradi ugodnih pogojev za rast gob in večjega obiska gozdov mogoče pričakovati večje število nabiralcev.

Akcija je usmerjena v nadzor spoštovanja določb veljavne zakonodaje. Zakon o ohranjanju narave določa ukrepe in pravila za ohranjanje biotske raznovrstnosti in naravnega ravnovesja ter ureja tudi varstvo prosto živečih vrst gliv. Namen nadzorov je v tej luči zagotoviti, da obiskovalci gozdov pri nabiranju gob spoštujejo predpisane omejitve in pravila ter varstveni režim za zavarovane vrste.

Uredba o varstvu samoniklih gliv določa, da sme posameznik v enem dnevu nabrati največ dva kilograma gob, določa pa tudi pravila glede načina nabiranja in ravnanja z gobami, katerih namen je preprečevanje poškodb rastišča in podgobja.