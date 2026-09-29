Gobarska sezona v polnem teku, na terenu tudi inšpektorji

Kot so v današnjem sporočilu za javnost zapisali na Inšpektoratu RS za okolje in prostor, kamor sodi tudi inšpekcija za naravne vire, nadzori potekajo predvsem na območjih, kjer je zaradi ugodnih pogojev za rast gob in večjega obiska gozdov mogoče pričakovati večje število nabiralcev.
Akcija je usmerjena v nadzor spoštovanja določb veljavne zakonodaje. Zakon o ohranjanju narave določa ukrepe in pravila za ohranjanje biotske raznovrstnosti in naravnega ravnovesja ter ureja tudi varstvo prosto živečih vrst gliv. Namen nadzorov je v tej luči zagotoviti, da obiskovalci gozdov pri nabiranju gob spoštujejo predpisane omejitve in pravila ter varstveni režim za zavarovane vrste.
Uredba o varstvu samoniklih gliv določa, da sme posameznik v enem dnevu nabrati največ dva kilograma gob, določa pa tudi pravila glede načina nabiranja in ravnanja z gobami, katerih namen je preprečevanje poškodb rastišča in podgobja.
Uredba o zavarovanih prosto živečih vrstah gliv medtem zajema varstveni režim za zavarovane vrste. Med drugim prepoveduje zavestno uničevanje zavarovanih vrst gliv ter brez dovoljenja njihovo odvzemanje iz narave, prav tako pa uničevanje ali poškodovanje podgobja oziroma gob zavarovanih vrst.
Nabiralcem v primeru kršitev grozijo ustrezni inšpekcijski in prekrškovni ukrepi. Zakon o ohranjanju narave določa, da se predmeti, pridobljeni v nasprotju z določbami zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, zasežejo ter se odredi njihovo uničenje, izročitev ali prodaja. Kadar so za to izpolnjeni zakonski pogoji, je lahko izdana tudi odločba o zasegu gob oziroma drugih predmetov, pridobljenih v nasprotju s predpisi.
Glede na naravo in okoliščine posamezne kršitve je lahko izdan plačilni nalog oziroma izveden drug ustrezen postopek v skladu s predpisi.
"Namen akcije ni le ugotavljanje in sankcioniranje kršitev, temveč tudi preventivno delovanje ter ozaveščanje obiskovalcev gozdov o pravilnem in odgovornem nabiranju gob. Spoštovanje količinskih omejitev, pravilnega načina nabiranja in varstvenega režima za zavarovane vrste prispeva k ohranjanju samoniklih gliv, njihovega podgobja in njihovih rastišč," so še izpostavili na inšpektoratu.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.