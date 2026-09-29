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Slovenija

Gobarska sezona v polnem teku, na terenu tudi inšpektorji

Ljubljana, 29. 09. 2026 15.56 pred 1 uro 2 min branja 10

Avtor:
STA
Gobarjenje

Inšpekcija za naravne vire in rudarstvo v času gobarske sezone izvaja usmerjene inšpekcijske nadzore nad spoštovanjem predpisov, ki urejajo nabiranje samoniklih gliv in varstvo zavarovanih vrst gliv. Inšpektorji preverjajo predvsem količino in vrste nabranih gob, način njihovega nabiranja ter ravnanje z gobami in njihovim rastiščem.

Kot so v današnjem sporočilu za javnost zapisali na Inšpektoratu RS za okolje in prostor, kamor sodi tudi inšpekcija za naravne vire, nadzori potekajo predvsem na območjih, kjer je zaradi ugodnih pogojev za rast gob in večjega obiska gozdov mogoče pričakovati večje število nabiralcev.

Akcija je usmerjena v nadzor spoštovanja določb veljavne zakonodaje. Zakon o ohranjanju narave določa ukrepe in pravila za ohranjanje biotske raznovrstnosti in naravnega ravnovesja ter ureja tudi varstvo prosto živečih vrst gliv. Namen nadzorov je v tej luči zagotoviti, da obiskovalci gozdov pri nabiranju gob spoštujejo predpisane omejitve in pravila ter varstveni režim za zavarovane vrste.

Uredba o varstvu samoniklih gliv določa, da sme posameznik v enem dnevu nabrati največ dva kilograma gob, določa pa tudi pravila glede načina nabiranja in ravnanja z gobami, katerih namen je preprečevanje poškodb rastišča in podgobja.

Gobe
Gobe
FOTO: Kanal A

Uredba o zavarovanih prosto živečih vrstah gliv medtem zajema varstveni režim za zavarovane vrste. Med drugim prepoveduje zavestno uničevanje zavarovanih vrst gliv ter brez dovoljenja njihovo odvzemanje iz narave, prav tako pa uničevanje ali poškodovanje podgobja oziroma gob zavarovanih vrst.

Nabiralcem v primeru kršitev grozijo ustrezni inšpekcijski in prekrškovni ukrepi. Zakon o ohranjanju narave določa, da se predmeti, pridobljeni v nasprotju z določbami zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, zasežejo ter se odredi njihovo uničenje, izročitev ali prodaja. Kadar so za to izpolnjeni zakonski pogoji, je lahko izdana tudi odločba o zasegu gob oziroma drugih predmetov, pridobljenih v nasprotju s predpisi.

Glede na naravo in okoliščine posamezne kršitve je lahko izdan plačilni nalog oziroma izveden drug ustrezen postopek v skladu s predpisi.

"Namen akcije ni le ugotavljanje in sankcioniranje kršitev, temveč tudi preventivno delovanje ter ozaveščanje obiskovalcev gozdov o pravilnem in odgovornem nabiranju gob. Spoštovanje količinskih omejitev, pravilnega načina nabiranja in varstvenega režima za zavarovane vrste prispeva k ohranjanju samoniklih gliv, njihovega podgobja in njihovih rastišč," so še izpostavili na inšpektoratu.

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KOMENTARJI10

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Infiltrator
29. 09. 2026 17.43
Sam naj mi pride inšpektor nasprot ko nesem jesenske darove .....
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+1
1 0
Prelepa Soča
29. 09. 2026 17.20
Kobarid in okolica nobenega inšpektorja, folk vlači po 20+ kg iz gozda.
Odgovori
+1
1 0
wsharky
29. 09. 2026 17.08
to se bodo inšpektorji najedli gob in si jih spravili za ozimnico, za sebe in za žlahko
Odgovori
+3
3 0
kunccix
29. 09. 2026 17.23
Sds in Nsi pač
Odgovori
0 0
kunccix
29. 09. 2026 17.05
Raja je lačna… inšpektorje v cerkve in pobrati davke od daril
Odgovori
+1
2 1
majsterinegasrat
29. 09. 2026 16.49
Važno pa da je golobarska sezona končana.
Odgovori
-1
1 2
LevoDesniPles
29. 09. 2026 16.41
lol da ne boste vse gobe javni sekti pobrali medtem ko jih italjanosi s kombiji odvaža v italijanis
Odgovori
+5
5 0
2mt8
29. 09. 2026 16.53
Oni samo tartufe 🤣
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-1
0 1
JApajaDAja
29. 09. 2026 16.32
pustimo državne milijone-gobe so prioriteta!
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+5
6 1
OmniLiberalec42
29. 09. 2026 16.31
Če mi pride inšpektor težit naj mu pokažem košaro sredi gozda, poročila tisti dan ne bo oddal.
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+5
6 1
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