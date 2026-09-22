Slovenija
Gobe in globe: koliko jih lahko odnesete iz gozda in kakšne so kazni?
Gobarska sezona je v polnem zamahu. Tudi pri nabiranju gob pa velja omejitev – dnevno jih lahko domov odnesete največ dva kilograma. Če jih več, vas lahko doleti precej visoka kazen. Letos pa so se zvišale tudi globe za nedovoljeno vožnjo v naravnem okolju.
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.