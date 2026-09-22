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Gobe in globe: koliko jih lahko odnesete iz gozda in kakšne so kazni?

Maribor, 22. 09. 2026 20.42 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Tina Švajger
Gobe

Gobarska sezona je v polnem zamahu. Tudi pri nabiranju gob pa velja omejitev – dnevno jih lahko domov odnesete največ dva kilograma. Če jih več, vas lahko doleti precej visoka kazen. Letos pa so se zvišale tudi globe za nedovoljeno vožnjo v naravnem okolju.

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