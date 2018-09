Gobe: niso za majhne otroke, starejše in bolnike z dietami

Najboljši način za spoznavanje gob je, da se pridružite kakšnemu gobarskemu društvu. Če eno sezono z njimi, poznavalci nabiramo gobe, bomo spoznali v eni sezoni 50 do sto vrst gob.

Drugo pravilo je: gob naj ne uživajo majhni otroci, starejši in bolniki z dietami. Ne jejmo jih pred spanjem, saj vsebujejo kar nekaj prehranskih vlaknin, ki lahko povzročajo tudi napetost. Gobe, ki jih pripravljamo za prehrano, morajo biti zdrave in ne črvive, pripraviti jih moramo v 24 urah ali pa jih blanširati in zamrzniti ali posušiti.

Gob, ki jih ne nameravamo uporabiti, ne nosimo iz gozda, ampak jih pustimo tam. In sicer tako, da lahko trosi padajo na tla. Zakaj? Več o tem, kakšno je življenje gob, nocoj v rubriki 24UR Inšpektor v oddaji 24UR. Prav tako bomo govorili o tako imenovanih zdravilnih gobah s profesorjem s fakultete za farmacijo. Z nutricionistom pa o hranilni vrednost gob in prehranskih lastnostih.

Najbolj pomembna pa so navodila in opozorila o tem, katere gobe so užitne in katere strupene. Tudi o tem nocoj.