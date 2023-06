Godčeva: Interpelacija je na mestu; Kozlovičeva: Naj raje vložijo dober zakon

Bodo v Gibanju Svoboda stopili v bran zdravstvenemu ministru Danijelu Bešiču Loredanu? Kakšna bo usoda ministra, ki je bil še nedavno najbolj priljubljen slovenski politik? Opozicijska SDS interpelacijo postavlja na dveh glavnih očitkih: daljšanje čakalnih dob ter neizpolnjene in prelomljene obljube o časovnicah. Tamara Kozlovič iz Gibanja Svoboda priznava, da so si nekatere časovnice postavili optimistično, saj so verjeli, da jih bodo ujeli. Da pa se težave zdravstva kopičijo že vrsto let, zato je očitek, da bi morali v letu dni postaviti zdravstveno reformo neutemeljen, celo smešen. "V letu dni ni izpolnil tistega, kar se je od njega pričakovalo," pa je jasna Jelka Godec, vodja poslanske skupine SDS.

Da trenutna vlada pod vodstvom Roberta Goloba z različnimi davki slabša eksistenčni položaj državljanov na splošno, zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan pa da je le odraz trenutne vlade, je kritična vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec. "V letu dni ni izpolnil tistega, kar se je od njega pričakovalo. Pričakovali smo zdravstveno reformo, ki jo je obljubljal v letu dni, obljubljal je celo skrajšanje čakalnih dob v letu dni, a nič od tega se ni uresničilo," je dejala v oddaji 24UR ZVEČER. Dodala je, da so v interpelaciji zapisane obljube ministra: "V januarju so koalicijski poslanci podpisali zaveze, v kateri je tudi časovnica, ki pa se je ne držijo. Čas je, da tudi koalicijski poslanci naredijo samorefleksijo o tem, ali njihov minister še izpolnjuje obljube." 'Problemi so vsako leto večji, saj se jih je vsa pretekla leta elegantno pometalo pod preprogo' Tamara Kozlovič iz Gibanja Svoboda je sicer prepričana, da lahko v koaliciji ta refleksijo poskrbijo sami ter da za to ne potrebujejo opozoril zunanjih strank. Se ji pa zdi smešno, da osebe, ki so v sistemi izvršne veje oblasti že vrsto let, poudarjajo, da v enem letu niso uspeli narediti še ničesar. Resnejše zdravstvene reforme namreč v Sloveniji nismo imeli od leta 1992. "30 let se v Sloveniji pogovarjamo, kako je treba urediti zdravstvo. Izzivi so v tem času ostali praktično isti, problemi pa so na žalost vsako leto večji, saj se jih je vsa ta leta elegantno pometalo pod preprogo," odgovarja. Izpostavila je, da v tem času vsi ti "kupi težav" niso izginili, temveč da še vedno čakajo, da jih rešijo.

icon-expand Tamara Kozlovič in Jelka Godec FOTO: POP TV

Zagotavlja, da ostaja zdravstvena reforma v koaliciji na prvem mestu. "Res je, da kakšne časovnice nismo ujeli. Te smo si zastavili optimistično, verjeli smo, da jih bomo lahko dosegli. Ampak v koalicijski pogodbi in tudi že pred volitvami smo obljubili, da bomo vodili dialog s strokovno javnostjo in civilno družbo, kar pa zahteva nekoliko več časa," je pojasnila. Godčeva pa je dejala, da so v svojih zavezah obljubili veliko, a na koncu obljub niso izpolnili do roka, ki so ga navedli. "Minister pa je dokazal tudi to, da so lobiji v zdravstvu zelo močni, kajti prenove ZZZS ni nikjer. Se pa polni vreča ZZZS, za katero vemo, da je nenasitna," je dejala.

Kozlovičeva je sicer poudarila, da je koalicijski program zastavljen za celoten mandat. "Vse izpostavljene izzive rešujemo. Prejšnji teden smo v državnem zoru obravnavali zakon o digitalizaciji. To je eden izmed reformnih zakonov, ki ga bomo verjetno sprejeli še pred parlamentarnimi počitnicami. In zagotovo bodo prišli tudi zakonodajni predlogi, ki bodo naslavljali absentizem, strukturno prenovo ZZZS." Godčeva: Interventni zakon ni zgodba o uspehu A ob tem je dodala, da izzivov v zdravstvu bistveno več: od pomanjkanja kadrov, do dolgih čakalnih dob. Kar pa je težava že več let. "V času covida se je zdravstvo praktično ustavilo. Čakalne dobe so se v primerjavi z aprilom 2012 septembra lani povečale za 37 odstotkov. Ravno interventni zakon pa je porast čakalnih dob začel upočasnjevati," je dejala Kozlovičeva. V interpelaciji namreč opozicijska SDS ministru očitatudi neuspeli interventni zakon. Trend daljšanja čakalnih dob je namreč po njenih besedah pred interventnim zakonom kazal, da se je čakanje vsak mesec povečalo za 2,2 odstotka, medtem ko je interventni zakon to rast upočasnil na 0,35 odstotka. "Zaradi tega imamo veliko manj neodpustno akajočih, kot bi jih imeli sicer."

icon-expand Tamara Kozlovič FOTO: POP TV

Godčeva je sicer prepričana, da interventni zakon ni zgodba o uspehu."Marsikdo od zdravnikov, specialistov in zdravstvenega osebja odhaja v zasebni sektor in od tam dela po podjemnih pogodbah. Interventni zakon je pokazal, da državno zdravstvo ni dobro organizirano, da pa so dobro organizirani koncesionarji. Danes z interventnim zakonom pa izločajo tudi koncesionarje, ki bo lahko dobil plačane vse storite, a le če ne bo imel zaposlenega zdravnika iz javnega zdravstva," je bila kritična. Kozlovičeva se je sicer strinjala, da se čakalne dobe zagotovo niso zmanjšale tako, kot so si želeli. "Vendar pa ne smemo pozabiti na postcovidni rep. V času covida se določene storitve niso opravljale, zmanjšana je bila ugotovitev sladkornih in rakavih bolnikov. Danes pa vsi ti bolniki prihajajo v sistem s hujšimi boleznimi, zdravljenje je dolgotrajnejše, finančno dražje," je pojasnila.

Ali Bešič Loredan ohranja podporo Gibanja Svoboda? "Minister za zdravje in tudi ostali ministri bodo imeli podporo Svobode, verjamem pa da tudi koalicije, dokler bodo delili vrednote, ki jih imamo, in dokler bodo realizirali program, ki smo ga zastavili v koalicijski pogodbi," je jasna Kozlovičeva. A Godčeva izpostavlja, da program danes ni uresničen, zato minister potemtakem ne bi smel več ohranjati podpore stranke.

icon-expand Alenka Godec FOTO: POP TV