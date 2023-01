Godčeva: Koalicija je naša priporočila zavrnila brez tehtnih argumentov

Razkol tudi na področju zdravstvene reforme. Gre za izčrpavanje ekipe ministra za zdravstvo Danijela Bešiča Loredana? Predloge opozicije ne moremo jemati iskreno, v zdravstveno reformo gremo sami, vaši predlogi so gasilski - to je bilo sporočilo Gibanja Svoboda SDS in Novi Sloveniji. Priporočila SDS tako niso bila sprejeta. V oddaji 24UR ZVEČER sta se soočili vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec in predsednica odbora za zdravstvo Tamara Kozlovič iz Gibanja Svoboda.

DZ je izredni seji obravnaval predlog priporočila SDS za takojšnje reševanje razmer v zdravstvu, ki jih v SDS vidijo kot katastrofalne. Poslanci koalicije so opozorili, da se rešitve že pripravljajo, opozicija pa meni, da napredka še ni videti, menijo tudi, bi do več družinskih zdravnikov prišli denimo s povečanjem vpisnih mest na medicinskih fakultetah. Glasovanja o predlogu priporočila sicer ni bilo, ker ga matični odbor DZ v petek ni podprl. PREBERI ŠE Za SDS razmere v zdravstvu katastrofalne, koalicija pripravlja rešitve Kot je v oddaji 24UR ZVEČER dejala Jelka Godec, je koalicija priporočila SDS zavrnila brez tehtnih argumentov, je pa minister za zdravje na izredni seji nakazal, da jih bodo upoštevali. "V SDS pričakujemo, da bodo te besede uresničene in da bomo pozvani k sodelovanju pri spremembah v zdravstvu," je dejala. Tamara Kozlovič iz Gibanja Svoboda je dejala, da je sredina razprava v parlamentu več ur, "slišali pa nismo nič novega". Kljub temu je optimistična, saj ocenjuje, da se parlamentarne stranke v pogledih na reševanje zdravstva ne razlikujejo prav veliko. Druži jih namreč skupen cilj, to je dostopno, kakovostno, transparentno in učinkovito javno zdravstvo. "Ta cilj nas mora družiti, zato da nismo politikanski," je dodala. Spomnila je, da po 30 letih še vedno nimamo celovite zdravstvene reforme. icon-expand Tamara Kozlovič in Jelka Godec FOTO: POP TV Godčeva ocenjuje, da pri njihovih predlogih ne gre za politikanstvo. V nadaljevanju je predstavila nekaj priporočil, ki so jih pripravili v SDS. Ti predlagajo spremembo plačnega sistema, ponovno uvedbo referenčnih cen na področju nabav v zdravstvu, vlado pa pozivajo tudi k sprejetju interventnega zakona, v katerem bi vključili vse razpoložljive kadre v zdravstvu. Po besedah Kozlovičeve so koalicijski partnerji podpisali zavezo, da bodo prioritetno reševali zdravstvo, minister pa je že predstavil ključne prioritete, ki so med drugim prenova financiranja, ureditev koncesij, prenova nadzora vodenja zdravstvenih zavodov itd. "V 30 dneh tega ne moremo narediti. Resno reformo se dela skupaj s socialnimi partnerji. Že pogajanja z njimi trajajo dlje," je ocenila. Godčeva pravi, da so nekateri ukrepi že pripravljeni, a se skrivajo v predalih ministrstva za zdravje. "Zakon o plačah v zdravstvu je pripravljen, samo treba ga je potegniti iz predala in se začeti pogovarjati." Dejala je, da v SDS zagovarjajo javno zdravstvo, a se moramo vprašati, kaj sploh pomeni pojem javne službe. Kot je spomnila, je Levica proti vključitvi zasebnikov v javno službo. Navedla je primer iz tujine, Avstrije, kjer, kot poudarja, davkoplačevalski denar prehaja do izvajalcev ne glede na to, kdo je lastnik medicinskega centra. Danes slovenski pacienti nimajo proste izbire zdravnika, pri zasebniku nimajo plačane storitve, je poudarila. Kozlovičeva je ponovila, da se zdravstvena reforma pripravlja, napovedala pa je tudi sestanke z opozicijo, na katerih bodo iskali skupne točke. "Odgovornost poslancev je, da najdemo pravo pot do učinkovite reforme."