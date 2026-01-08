Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Godčeva o 'čistem kaosu', Kozlovičeva: Vse več zdravnikov v javnem sektorju

Ljubljana, 08. 01. 2026 20.51 pred 5 minutami 2 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Operacija

Nov udarec za slovenske bolnike - na ortopedski kliniki so kar trije od petih ortopedov dali odpoved. Pacienti, ki v UKC Ljubljana čakajo na operacijo komolca, kolka ali rame, se zdaj sprašujejo, kako bo odpoved kirurgov vplivala na čakalne dobe. S stopnjo nujnosti redno se namreč na te posege čaka tudi do 600 dni. Vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec temu pravi "čisti kaos", kako pa odhode zdravnikov iz javnega zdravstva komentira predsednica odbora za zdravstvo iz Gibanja Svoboda Tamara Kozlovič?

Več videovsebin
  • Iz 24UR ZVEČER: Jelka Godec in Tamara Kozlovič o odhodu zdravnikov
    14:09
    Iz 24UR ZVEČER: Jelka Godec in Tamara Kozlovič o odhodu zdravnikov
  • Iz 24UR ZVEČER: Odhodi zdravnikov
    03:23
    Iz 24UR ZVEČER: Odhodi zdravnikov

Vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec odhode zdravnikov iz javnega zdravstva označuje za "čisti kaos". V oddaji 24UR ZVEČER je ob tem spomnila tudi na obljubo vlade ob začetku mandata, da bo njena prioriteta ureditev zdravstva: "Torej narediti zdravstvo dostopno vsem in da bo za specialista treba čakati le 30 dni."

Dejala je, da je vlada najprej krivdo prevalila na zavarovalnice ter preoblikovala dopolnilno zavarovanje v obvezno, "ko to ni uspelo, pa je krivdo prevalila na zdravnike". "Premier jih je označil za parazite, dvoživke, naredili so jih za razredne sovražnike," je povedala Godčeva.

Po sprejetju zakona o zdravstveni dejavnosti pa so, kot je navedla, iz javnega zdravstva začeli odhajati zdravniki specialisti. "Zaradi tega bodo na hladnem ostali pacienti, študentje pa bodo ostali brez mentorstva. Gre za en velik nered v javnem zdravstvu in veliko privatizacijo zdravstva v Sloveniji," meni.

Tamara Kozlovič in Jelka Godec
Tamara Kozlovič in Jelka Godec
FOTO: POP TV

Povsem drugačno sliko je medtem orisala predsednica parlamentarnega odbora za zdravstvo Tamara Kozlovič iz Gibanja Svoboda. Kritike opozicije je označila za politične manipulacije v predvolilnem času in poudarila, da aktualna vlada javni zdravstveni sistem ne le ohranja, temveč ga tudi krepi. "To so dejstva, ki jih podpirajo številke," je dejala.

Po njenih podatkih se je med letoma 2015 in 2025 v javnih zdravstvenih zavodih zaposlilo več kot 1600 novih zdravnikov, pri čemer so v to številko všteti tudi tisti, ki so se upokojili, odšli k zasebnikom, v tujino ali drugam. "Samo v tem mandatu je v bolnišnicah in zdravstvenih domovih skoraj 380 zdravnikov več, kot jih je bilo na dan, ko smo prevzeli mandat," je poudarila in dodala, da te številke dokazujejo, da je zdravnikov vedno več ter da je število odlivov manjše, kot je število prilivov.

Preberi še Premierja in ministrice odhod ortopedov ne skrbi, Fides: To smo napovedali

Poudarila je tudi, da je v UKC Ljubljana zaposlenih več kot 8500 oseb ter da je od tega več kot 1500 zdravnikov. "V tem letu imajo v primerjavi s prejšnjim za več kot 60 novih zdravnikov. Slednje dokazuje, da smo ustvarili pogoje, da so javni zdravstveni zavodi postali konkurenčni, s tem pa nenazadnje tudi višamo oskrbo in učinkovitost javnih zdravstvenih zavodov," je dejala.

Celoten pogovor si oglejte v priloženem posnetku.

jelka godec tamara kozlovič zdravniki ortopedi ukc ljubljana

Na seznamu imel 500 bolnikov preveč, Kavčič zaradi odpovedi toži bolnišnico

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Mama iz pekla? Yolanda Hadid in temna plat vzgoje
Dve leti po tragediji: To bolečino je zelo težko opisati
Dve leti po tragediji: To bolečino je zelo težko opisati
Rodila je 'orjaka': dojenček je tehtal skoraj 6 kilogramov
Rodila je 'orjaka': dojenček je tehtal skoraj 6 kilogramov
Pretrgala vezi s strupeno skupino mamic
Pretrgala vezi s strupeno skupino mamic
zadovoljna
Portal
Sin mami razkril, da ima oče punco
Plašč z vzorcem, ki bo vladal letu 2026
Plašč z vzorcem, ki bo vladal letu 2026
Ujeta med izkazovanjem nežnosti na plaži
Ujeta med izkazovanjem nežnosti na plaži
Ločujeta se po sedmih letih zakona
Ločujeta se po sedmih letih zakona
vizita
Portal
9 slavnih oseb, ki živijo z multiplo sklerozo, to so njihove zgodbe
Kaj storiti v primeru ozeblin?
Kaj storiti v primeru ozeblin?
Vrtoglavica ob vstajanju: ključen telesni mehanizem, ki ga ne smemo spregledati
Vrtoglavica ob vstajanju: ključen telesni mehanizem, ki ga ne smemo spregledati
Nočne more kot znak?
Nočne more kot znak?
cekin
Portal
Z urejanjem nohtov do milijonov
Katere pokojnine bodo višje?
Katere pokojnine bodo višje?
Kako Američani ščitijo premoženje pred negotovostjo?
Kako Američani ščitijo premoženje pred negotovostjo?
Lani rast števila brezposelnih
Lani rast števila brezposelnih
moskisvet
Portal
Škandal v Hollywoodu: 'Ne želim miloščine'
Sanjski moški Hrvaške: katera bo osvojila njegovo srce?
Sanjski moški Hrvaške: katera bo osvojila njegovo srce?
Avtomobili, ki jih lahko kupite samo še letos
Avtomobili, ki jih lahko kupite samo še letos
Nekoč je bila ena najlepših žensk na svetu, poglejto jo danes
Nekoč je bila ena najlepših žensk na svetu, poglejto jo danes
dominvrt
Portal
Tako lahko mokra oblačila posušimo na zraku tudi pozimi
Smrtna nevarnost za pse: kemikalija, ki ogroža življenje
Smrtna nevarnost za pse: kemikalija, ki ogroža življenje
Hitri triki za osvežitev doma po praznikih
Hitri triki za osvežitev doma po praznikih
Pridobite gradbeno dovoljenje hitro in enostavno prek spleta!
Pridobite gradbeno dovoljenje hitro in enostavno prek spleta!
okusno
Portal
Hitra sladica za sprostitev po napornem dnevu
To juho si januarja želi vaše telo (in pripravljena je v pol ure)
To juho si januarja želi vaše telo (in pripravljena je v pol ure)
7 napak, ki jih vsi delamo s papirjem za peko
7 napak, ki jih vsi delamo s papirjem za peko
Ideje za zdrave zajtrke, ki jih lahko pripravimo vnaprej
Ideje za zdrave zajtrke, ki jih lahko pripravimo vnaprej
voyo
Portal
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
Babilon
Babilon
Podarjeno srce
Podarjeno srce
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1445