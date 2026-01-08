Godčeva o 'čistem kaosu', Kozlovičeva: Vse več zdravnikov v javnem sektorju

Vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec odhode zdravnikov iz javnega zdravstva označuje za "čisti kaos". V oddaji 24UR ZVEČER je ob tem spomnila tudi na obljubo vlade ob začetku mandata, da bo njena prioriteta ureditev zdravstva: "Torej narediti zdravstvo dostopno vsem in da bo za specialista treba čakati le 30 dni."

Dejala je, da je vlada najprej krivdo prevalila na zavarovalnice ter preoblikovala dopolnilno zavarovanje v obvezno, "ko to ni uspelo, pa je krivdo prevalila na zdravnike". "Premier jih je označil za parazite, dvoživke, naredili so jih za razredne sovražnike," je povedala Godčeva.

Po sprejetju zakona o zdravstveni dejavnosti pa so, kot je navedla, iz javnega zdravstva začeli odhajati zdravniki specialisti. "Zaradi tega bodo na hladnem ostali pacienti, študentje pa bodo ostali brez mentorstva. Gre za en velik nered v javnem zdravstvu in veliko privatizacijo zdravstva v Sloveniji," meni.