Godčeva o 'čistem kaosu', Kozlovičeva: Vse več zdravnikov v javnem sektorju

Vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec odhode zdravnikov iz javnega zdravstva označuje za "čisti kaos". V oddaji 24UR ZVEČER je ob tem spomnila tudi na obljubo vlade ob začetku mandata, da bo njena prioriteta ureditev zdravstva: "Torej narediti zdravstvo dostopno vsem in da bo za specialista treba čakati le 30 dni."
Dejala je, da je vlada najprej krivdo prevalila na zavarovalnice ter preoblikovala dopolnilno zavarovanje v obvezno, "ko to ni uspelo, pa je krivdo prevalila na zdravnike". "Premier jih je označil za parazite, dvoživke, naredili so jih za razredne sovražnike," je povedala Godčeva.
Po sprejetju zakona o zdravstveni dejavnosti pa so, kot je navedla, iz javnega zdravstva začeli odhajati zdravniki specialisti. "Zaradi tega bodo na hladnem ostali pacienti, študentje pa bodo ostali brez mentorstva. Gre za en velik nered v javnem zdravstvu in veliko privatizacijo zdravstva v Sloveniji," meni.
Povsem drugačno sliko je medtem orisala predsednica parlamentarnega odbora za zdravstvo Tamara Kozlovič iz Gibanja Svoboda. Kritike opozicije je označila za politične manipulacije v predvolilnem času in poudarila, da aktualna vlada javni zdravstveni sistem ne le ohranja, temveč ga tudi krepi. "To so dejstva, ki jih podpirajo številke," je dejala.
Po njenih podatkih se je med letoma 2015 in 2025 v javnih zdravstvenih zavodih zaposlilo več kot 1600 novih zdravnikov, pri čemer so v to številko všteti tudi tisti, ki so se upokojili, odšli k zasebnikom, v tujino ali drugam. "Samo v tem mandatu je v bolnišnicah in zdravstvenih domovih skoraj 380 zdravnikov več, kot jih je bilo na dan, ko smo prevzeli mandat," je poudarila in dodala, da te številke dokazujejo, da je zdravnikov vedno več ter da je število odlivov manjše, kot je število prilivov.
Poudarila je tudi, da je v UKC Ljubljana zaposlenih več kot 8500 oseb ter da je od tega več kot 1500 zdravnikov. "V tem letu imajo v primerjavi s prejšnjim za več kot 60 novih zdravnikov. Slednje dokazuje, da smo ustvarili pogoje, da so javni zdravstveni zavodi postali konkurenčni, s tem pa nenazadnje tudi višamo oskrbo in učinkovitost javnih zdravstvenih zavodov," je dejala.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.