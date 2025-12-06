Goduje Miklavž, ki simbolizira darežljivost

Sveti Nikolaj je živel v 4. stoletju in je bil škof v mestu Mira v Mali Aziji. Je eden izmed najbolj priljubljenih svetnikov, ljudje so ga kot svetnika začeli častiti kmalu po smrti okrog leta 350. Zaradi dobrote je postal priprošnjik v različnih življenjskih stiskah, za svojega zavetnika ga častijo mornarji, brodarji in splavarji, je med drugim zapisano na spletni strani Slovenske škofovske konference (SŠK).

Prve cerkve njemu v čast so postavljali ob vodah. Ljubljanska stolnica, ki je posvečena svetemu Nikolaju, je bila prvotno cerkev ljubljanskih ribičev in čolnarjev. Na Slovenskem je temu priljubljenemu svetniku posvečenih največje število cerkva, okoli 200. Po mnogih cerkvah so tudi naslikani prizori iz legende o njegovem življenju, so navedli pri SŠK.

V 19. stoletju se je skoraj po vseh slovenskih pokrajinah razširilo miklavževanje, kot poimenujejo obhode Miklavža s spremstvom na predvečer svetnikovega goda. Po legendi namreč ta svetnik na predvečer svojega goda s spremstvom angelov in parkeljnov hodi od hiše do hiše in pridnim otrokom prinaša darila, porednim pa šibe. Njegov godovni dan je ponekod še posebej namenjen krščanski dobrodelnosti, so še zapisali pri SŠK.