Slovenija

Goduje Miklavž, ki simbolizira darežljivost

Ljubljana/Koper/Nova Gorica/Cerknica, 06. 12. 2025 07.19 | Posodobljeno pred 53 minutami

STA , K.H.
Na današnji dan goduje Miklavž ali sveti Nikolaj, ki je eden najbolj priljubljenih svetnikov, poznan po svoji dobrodelnosti. Na predvečer goda je Miklavž s svojim spremstvom v petek že obiskal mnoge kraje po državi in razveseljeval najmlajše. Ponekod pa ga pričakujejo danes, med drugim v Kopru in Novi Gorici.

Sveti Nikolaj je živel v 4. stoletju in je bil škof v mestu Mira v Mali Aziji. Je eden izmed najbolj priljubljenih svetnikov, ljudje so ga kot svetnika začeli častiti kmalu po smrti okrog leta 350. Zaradi dobrote je postal priprošnjik v različnih življenjskih stiskah, za svojega zavetnika ga častijo mornarji, brodarji in splavarji, je med drugim zapisano na spletni strani Slovenske škofovske konference (SŠK).

Prve cerkve njemu v čast so postavljali ob vodah. Ljubljanska stolnica, ki je posvečena svetemu Nikolaju, je bila prvotno cerkev ljubljanskih ribičev in čolnarjev. Na Slovenskem je temu priljubljenemu svetniku posvečenih največje število cerkva, okoli 200. Po mnogih cerkvah so tudi naslikani prizori iz legende o njegovem življenju, so navedli pri SŠK.

V 19. stoletju se je skoraj po vseh slovenskih pokrajinah razširilo miklavževanje, kot poimenujejo obhode Miklavža s spremstvom na predvečer svetnikovega goda. Po legendi namreč ta svetnik na predvečer svojega goda s spremstvom angelov in parkeljnov hodi od hiše do hiše in pridnim otrokom prinaša darila, porednim pa šibe. Njegov godovni dan je ponekod še posebej namenjen krščanski dobrodelnosti, so še zapisali pri SŠK.

Večinoma so miklavževanja potekala v petek, ponekod bodo pa danes. V Novi Gorici s prihodom Miklavža ob 17. uri na Bevkov trg odpirajo praznični december, ob tem pa napovedujejo še otroško predstavo in kasneje koncert. V Novi Gorici danes začenjajo tudi praznični sejem in odpirajo drsališče. Miklavžev sejem bo danes ves dan tudi v središču Murske Sobote, v Kopru pa bodo popoldne na Titovem trgu prižgali praznične luči in uradno odprli letošnjo Fantazimo, ob tem pričakujejo tudi Miklavža.

Mladinski svet Ravne na Koroškem dopoldne organizira tradicionalni 11. Miklavžev tek po cik caku, v katerem tekači premagujejo 150 stopnic, Turistično društvo Cerkniško jezero pa danes organizira Miklavžev pohod do cerkve svetega Miklavža na Slivnici.

Poleg Miklavža v prazničnem decembru otroke obiščeta še dedek Mraz in Božiček. Prvega v Mariboru, natančneje na Snežnem stadionu pod Pohorjem, pričakujejo že danes ob 17. uri.

Vera in Bog
06. 12. 2025 08.09
+2
Spet se zanika Jezusovo božanstvo. Otrokom lahko predstavijo svetega Miklavža nikakor pa ne smejo zvedeti kaj je njega pripeljalo, do tega da je postal dobrotnik?
ODGOVORI
3 1
Naiskreni
06. 12. 2025 08.21
Ma dobro, kaj pričakuješ od trenutbe barve vladnega trobila. Sicer pa, cerkve so v nedeljah prazne.. dzamija pa vsak dan polna. Avtohtoni ste že manjšina, namest cerkva bi bile lahko parkirne hiše. Zoki že računa procente... 🤣
ODGOVORI
0 0
Vera in Bog
06. 12. 2025 08.06
+1
Spet zanikate krščanske temelje. Gre za svetega Miklavža, ne kar nekoga iz ulice.
ODGOVORI
2 1
Vera in Bog
06. 12. 2025 08.01
-1
Kaj delajo parkeljni zraven miklavža ki je iz nebes !
ODGOVORI
1 2
