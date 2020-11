Dobri nameni in dobra dela se poplačajo in četudi se ne bi, jih potrebujemo, že jutri smo lahko namreč vsi na istem, pravi 14-letni Vid Čeplak iz Nazarij, ki je pred dnevi soimenjaku s Ptuja in njegovi mami svojo pomoč ponudil tako, da je na licitacijo dal košarkarsko žogo s podpisom svojega vzornika Gorana Dragića. "Si pravi navdih," mu je dejal Dragić in Vidu priskrbel podpisan dres.

