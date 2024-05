Predelava konoplje v medicinske namene: 'Ena od več možnosti v onkologiji'

Ne le glede datuma posvetovalnih referendumov, ki se bodo bržkone odvili na dan evropskih volitev, politične stranke bodo na različnih bregovih tudi glede vsebine teh referendumov. Eden teh bo tudi o uporabi konoplje, mnenja glede legalizacije pa niso deljena le na političnem parketu. Medtem ko stroka pravi, da o učinkih konoplje vemo premalo, da bi posameznikom dovolili, da bi na svojih balkonih ali vrtovih gojili rastline in iz njih potem izdelovali pripravke, Janko Pirc, obsojen in nato oproščen, ker je gojil konopljo, da bi pomagal hudo bolnemu sinu in partnerici, pravi, seveda je potreben nadzor, ni pa prav, da bi rastlino ugrabile farmacevtske multinacionalke.