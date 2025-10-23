Goljufi zlorabili podobo 24ur.com in blagovno znamko NLB

Spletni prevaranti so znova zlorabili podobo našega portala ter na spletu delili lažno novico, v kateri so sporočali, da naj bi skupina NLB vsem prebivalcem Slovenije ponujala priložnost za zaslužek z odprtjem nove platforme. V zapisu sta omenjena tudi voditeljica Darja Zgonc in predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak. Da gre sicer za lažno spletno stran, ki le zlorablja podobo 24ur.com, je razvidno tudi ob pogledu na URL-naslov.

Lažna novica "Skupina NLB ponuja vsem prebivalcem Slovenije priložnost za zaslužek z odprtjem nove platforme" je sodeč po datumu "članka" nastala 22. oktobra letos malo po 15. uri. Prispevek obljublja možnost velikega zaslužka prek platforme za avtomatizirano trgovanje s kriptovalutami. Vendar pa na naši spletni strani tega prispevka ni mogoče dobiti. Opozarjamo, da takšnega članka nismo objavili, nato pa umaknili, temveč gre pri spodnji fotografiji za lažno novico, ki zlorablja podobo naše spletne strani. Vse bralke in bralce pa pozivamo, naj bodo pozorni pri širjenju lažnih novic na družbenih omrežjih.

Lažna novica FOTO: 24ur.com icon-expand

Objava prav tako ne sledi sestavi naših člankov, saj bi moral pod podatkom o kraju, datumu in uri objave, avtorju ter podatku o številu komentarjev slediti povzetek članka oz. "lead", ki pa v tem primeru manjka. Ob tem na dejstvo, da gre za lažno spletno stran, razločno kaže tudi URL-naslov strani, ki ni 24ur.com. V objavi sta omenjena tako voditeljica oddaje 24UR Darja Zgonc in predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak, kot domnevna sogovornica Ana Novak. Voditeljica z Brodnjakom na to temo ni imela ekskluzivnega intervjuja, prav tako o tej temi za naš portal ni spregovorila Novakova. Na dnu prispevka pa je opaziti celo "ključnike", ki niso z ničemer povezani z zapisanim.

Nasveti ob sumu, da gre za lažno novico

Takšna zloraba naše spletne strani se ni zgodila prvič, o tem smo že večkrat poročali. Mediji in institucije se s pojavom lažnih novic sicer borimo že od začetka, a od pojava do izbrisa novice lahko mine več ur. Takšna dejanja obravnava tudi kazenski zakonik, policija pa se na prijave odziva resno. Cilj posameznikov, ki to počnejo, je zgolj enostranski: lastna korist, ki je lahko denarna, lahko pa gre preprosto za uživanje v gledanju posledic, ki jih je njihovo dejanje povzročilo.

Spletna stran Varni na internetu, projekt, ki ga izvaja nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-CERT, ob tem ljudi poziva, naj ne nasedajo obljubam o bajnih zaslužkih na kripto trgovalnih platformah. Če oseba nasede podobnim spletnim goljufijam, lahko namreč namesto zaslužka ostane brez vsega. "Ko na njihovo platformo prenesete večji znesek denarja, vam vsa nadaljnja izplačila onemogočijo ter od vas zahtevajo nova in nova nakazila za kritje različnih fiktivnih stroškov. Ko ugotovijo, da niste več pripravljeni plačevati, se na vaše klice in sporočila ne odzivajo več," svarijo.

Kako prepoznate lažno novico?

Največkrat lahko že na prvi pogled vidite, da gre za nenavadno vizualno podobo, drugačne črke, nenavadne besede, nelogične stavke. V lažni novici tvorba povedi ne ustreza skladnji slovenskega knjižnega jezika. V večini primerov tudi grafična podoba lažne novice ne ustreza videzu spletne strani 24ur.com.