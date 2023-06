Goljufije s kriptovalutami v porastu: V Mariboru ženska oškodovana za 4600 evrov

Nedolgo zatem pa je moški opravil več transakcij v spletno denarnico v višini 1280 evrov. Na policijski postaji Maribor beležijo porast spletnih zlorab, pri katerih žrtve zaradi naivnosti in želje po hitrem zaslužku tujcem zaupajo dostop do svoje spletne banke in osebnih podatkov. Tako namesto hitrega zaslužka žrtvam žal ostanejo le prazni bančni računi. Storilci nato njihov račun pogosto uporabijo še izvrševanje drugih kaznivih dejanj.

Policisti že dalj časa opozarjajo na mnoge prijav zlorab spletnega bančništva, plačilnih in kreditnih kartic, ki se dogajajo vsakodnevno, po celi Sloveniji. Tudi Maribor ni nobena izjema. Nedavno je namreč tam prišlo do kar dveh goljufij. Najprej je bila oškodovana ženska za 4600 evrov, ki so ji bili odtujeni z bančnega računa po tem, ko je neznancem omogočila dostop do spletne banke.

Prevara običajno poteka tako, da tujec po mobilnem telefonu pokliče žrtev in jo v "polomljeni" slovenščini, s tujim naglasom, skuša prepričati, da ima na eni od kriptomenjalnic še vedno nekaj sredstev (npr. od 20.000 do 40.000 evrov denarja) v kriptovalutah. Da bi bila prevara še bolj pristna, žrtvam pokažejo kripto račun, na katerem so shranjena domnevna sredstva. Do tega računa žrtev ne more dostopati.

Goljufi žrtve pogosto prepričajo v to, da si na računalnik ali telefon namestijo program za oddaljen dostop, s katerim omogočijo storilcem dostop do te naprave, češ, da naj bi v nasprotnem primeru izgubili kripto sredstva. Ko storilci pridobijo dostop do njihovih naprav, s tem pridobijo dostop tudi do spletne banke in elektronske pošte. V imenu oškodovancev lahko na različnih kriptomenjalnicah in spletni banki odprejo račune in iz njihovih bančnih računov prenesejo denar, navajajo na Policiji.

Storilci žrtvam nato pogosto svetujejo, da naprav ne uporabljajo (denimo med 12 in 24 ur) ter ne obiskujejo spletne banke, češ da bo tako transakcija "kriptodenarja" na njihov račun izvršena hitreje. Žal po tem žrtve pogoste ugotovijo, da so jim storilci izpraznili bančni račun in ga morda celo izkoristili za krajo denarja z drugih bančnih računov.