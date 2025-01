Goljufive prakse večjih razsežnosti: čebelarstvu odvzeli ekološki certifikat

Inšpektorji uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin naj bi med lanskim vzorčenjem ekološkega medu omenjenega čebelarstva odkrili neskladja in odredili uničenje dela pridelka. Pri analizi satja naj bi našli nedovoljene kemične snovi, med hišno preiskavo, ki so jo na podlagi odredbe sodišča opravili 7. januarja, pa tudi kozarce medu, kupljenega v Lidlu in drugih trgovinah.

V odgovoru na poročanje Dnevnika o tem je uprava na svoji spletni strani potrdila, da obravnava primer uporabe zdravil za zdravljenje čebel. "Na podlagi dosedanjih ugotovitev primer vsebuje elemente goljufive prakse večjih razsežnosti. Zaradi interesa preiskave, ki je še v teku, uprava javnosti o ugotovitvah ne more obveščati," so zapisali.

"Cilj uprave za varno hrano ostaja zagotavljanje varne hrane in zaščita potrošnikov, zato bo v primeru, da se med omenjeno preiskavo ugotovijo neskladja, ki bi nakazovala neposreden sum ali obstoj neskladnosti oziroma nevarnosti proizvodov, danih v promet, o tem obvestila javnost preko portala, na katerem se objavljajo nevarni in neskladni izdelki," je zapisala uprava.

Generalna direktorica uprave Vida Znoj je za Delo potrdila, da se preiskava, ki poteka od druge polovice lanskega leta, nanaša tudi na prodajo medu drugih proizvajalcev in uporabo zdravil za zdravljenje čebel pri omenjenem čebelarstvu.