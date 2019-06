Andrej Rutar obljublja, da bodo dolg opeharjenemu kupcu poplačali še ta mesec

Zgodba nepremičninskega podjetja Antar studio s Ptuja, ki je v lasti Klemna Rutarja, nekdanjega ptujskega mestnega svetnika in kandidata za poslanca iz vrst NSi, je dvignila precej prahu. Tudi groženj in številnih klicev s strani družine Rutar, naj zgodbe, ki kaže na sum goljufije, ne objavimo. Pred kamero oddaje Svet pa je stopil oče Klemna Rutarja.

Podjetje Antar studio je namreč odkupilo stanovanje, zanj plačalo zgolj 4000 evrov, hipotekarnega kredita, ki so se ga zavezali odplačati, pa ne. So pa to isto stanovanje prodali naprej. A tudi kupec je ostal praznih rok – brez stanovanja in brez večine kupnine, ki jo je plačal vnaprej. In kaj je novega zdaj? Pred kamero je sinoči po zaključku redakcije vendarle stopil oče Klemna Rutarja. In to s številnimi izgovori, nazadnje pa vendarle z obljubo, da bo tako enemu kot drugemu še ta mesec vse poplačal. Opeharjena prodajalec in kupec pa odgovarjata, da tovrstne obljube poslušata že leto dni.

Zgodba nepremičninskega podjetja Antar studio s Ptuja, ki je v lasti Klemna Rutarja, nekdanjega ptujskega mestnega svetnika in kandidata za poslanca iz vrst NSi, je dvignila precej prahu. FOTO: Kanal A

"Ostal sem brez vsega," pove opeharjeni nekdanji lastnik stanovanja Nikola Cetušič in doda, da ni pomagala niti pomoč odvetnice niti kazenska ovadba, Rutar se mu ni javljal na telefon. So se pa očitno stvari začele premikati po našem poizvedovanju. Medtem ko je direktor družbe in podpisnik vseh dokumentov Klemen Rutar telefonsko zvezo prekinil, češ da, kljub temu da je podpisnik, o tem ne ve ničesar, pa se je oglasil njegov oče.

Nikola Cetušič, opeharjeni nekdanji lastnik stanovanja. FOTO: Kanal A

Najprej z zahtevami, da zgodbe ne objavimo, ker pa na to nismo pristali, je zdaj očitno ubral drugo pot. Kot pravi, bodo dolg opeharjenemu prodajalcu poplačali še ta mesec."Zdaj smo z odvetnico uredili dogovor, da bomo do konca tega meseca oziroma celo do 21. junija zadevo sanirali, to posojilo, ki še ima odprto, in bo zadevo imel zaključeno," je povedal Andrej Rutar.

Pred kamere je stopil Andrej Rutar. FOTO: Kanal A

Ker pa poleg opeharjenega prodajalca na denar že leto dni čaka tudi kupec, je na mestu tudi vprašanje, kdaj bodo poplačali tudi njega. "Tako kot njemu, istočasno," odvrne sogovornik. Na vprašanje, zakaj jima denarja ni poplačal že pred letom dni, kot ga zavezujeta pogodbi, je navedel kup izgovorov in dodal, da pravzaprav sploh ne razume, zakaj se kupec in prodajalec stanovanja razburjata."Nobenih stroškov niso imeli, ne z obnovami, ne z notarji, ne z ničemer, ne davki, vse smo plačali, od vseh,"odvrne Rutar.

Račun, ki ga je izdalo nepremičninsko podjetje Antar studio. FOTO: Kanal A