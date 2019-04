Goljufu, kljub temu da je v priporu, 190 evrov socialne pomoči

Po eni najbolj banalnih afer pri nas, poskusu goljufije Sebastjana Colariča, sedaj Sebastiena Abramova in njegovega dekleta Julije Adlešič, so Abramovu na Centru za socialno delo (CSD) odobrili denarno socialno pomoč.

21-letnica si je namerno odrezala roko, v kar naj bi jo prepričali člani družine Abramova, vsi pa so pričakovali skoraj milijon evrov odškodnin od zavarovalnic. A načrt je propadel, oba (tako 21-letnica kot tudi njen partner, 29-letni Abramov), sta zdaj v priporu.

"Medtem ko sem jo reševal, se je vsa tresla. Ponavljala je 'Peljite me, peljite me'. Bil sem v šoku, še danes sem," je marca pripovedoval oče Abramova. A Abramovu so kljub poskusu goljufije na Centru za socialno delo odobrili denarno socialno pomoč v višini 190 evrov - in sicer za premostitev trenutne materialne ogroženosti. In to kljub temu, da je Abranov trenutno v priporu, kjer je poskrbljeno za vse njegove osnovne potrebe.

Abramov je zahtevo vložil 14. januarja, 6. marca je odkorakal v pripor, 25. marca - torej po tem, ko je že bil v priporu, pa mu je CSD dodelil denarno pomoč. A kljub vsem poročanju medijev, tudi tujih, pa nikomur na CSD-ju ni zasvetil rdeč alarm.

Na naša vprašanja CSD ni uspel odgovoriti, po poročanju Slovenskih novic pa so v času odločanja izhajali iz dejstva, da Abramov nima lastnega dohodka in premoženja. Je pa sicer živel precej razkošno življenje: jemal kredite, vozil prestižne avtomobile, hodil na gala zabave.

Sedaj bodo na CSD-ju postopek obnovili, odločali ponovno in upoštevali dejstvo, da je Abramov že več kot mesec dni v priporu, kjer bo ostal vsaj še do 6. junija.