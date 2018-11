Životarjenje ob poklicu, ki te lahko stane življenja

Potem ko so policisti v pogajanjih z vlado naredili korak naprej in stavke ne bodo zaostrovali, smo se pogovarjali s policisti, ki predvsem zaradi nizkih plač vse pogosteje zapuščajo policijske vrste. Povprečen policist je v službi tri vikende v mesecu, vsaka njegova druga izmena je nočna in vse to za borih osemsto evrov, ki jih mesečno prejme na svoj račun.