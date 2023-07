Golob: Arbitražo bomo umaknili iz dnevne politike

Nastopil je čas, ko lahko Slovenija in Hrvaška skupaj dosežeta več, kot bi dosegli posamezno, je danes po pogovorih s hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem Zagrebu poudaril predsednik slovenske vlade Robert Golob.

Golob je sicer izpostavil, da je Slovenija arbitraži zavezana, spomnil je, da je o tem odločil državni zbor, treba pa je arbitražo še implementirati in uresničiti. "Ravno na tem področju, kako uresničiti, in na drugi strani spoštovati sklepe sabora, bodo pogovori lahko stekli," je pojasnil. Kot je dejal, ni nikakršnega časovnega pritiska na to temo, se pa v "prijateljskem duhu včasih najde kakšna rešitev tudi takrat, ko je ne pričakuješ".