Golob: Bela knjiga o evropski obrambi gre v pravo smer

Kot je ob prihodu na vrh EU v Bruslju dejal premier Robert Golob, bodo voditelji držav članic unije danes prvič obravnavali belo knjigo o prihodnosti evropske obrambe. Ocenil je, da gre dokument, ki vključuje tudi vire za financiranje razvoja obrambnih in varnostnih zmogljivosti, v pravo smer. "Predvidena so zelo ugodna posojila za te namene, zares ugodna, in seveda si bo Slovenija prizadevala, da do teh posojil pride," je povedal.

Prav tako bo vlada po premierjevih napovedih zaprosila za sprožitev nacionalne odstopne klavzule, ki bo članicam omogočila zvišanje obrambnih izdatkov za do 1,5 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP), ne da bi prekršile evropska proračunska pravila.

Posojila iz 150 milijard evrov vrednega finančnega instrumenta EU in nacionalna odstopna klavzula, podrobnosti katerih je Evropska komisija predstavila v sredo, bi morala zadoščati za vse naše potrebe, je premier odgovoril na vprašanje, ali bo Slovenija za zvišanje izdatkov uporabila obe možnosti.