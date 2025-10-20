Svetli način
Golob bo gostil Macrona: krepitev partnerstva na številnih področjih

Ljubljana, 20. 10. 2025 07.47 | Posodobljeno pred 34 minutami

STA
STA
Komentarji
14

Na delovnem obisku v Sloveniji bo danes in jutri francoski predsednik Emmanuel Macron, ki ga bo na Obali in v Ljubljani gostil premier Robert Golob. Gre za prvi obisk voditelja države, s katero Slovenijo veže obsežno gospodarsko sodelovanje, ki bo osrednja nit pogovorov med stranema. Državi delita tudi številne poglede na aktualne svetovne teme.

Robert Golob in Emmanuel Macron
Robert Golob in Emmanuel Macron FOTO: AP

Macron bo obisk v Kopru začel v ponedeljek, po zaključku vrha skupine deveterice sredozemskih članic EU MED9, nadaljeval pa v torek v Ljubljani, ko je predvidena tudi novinarska konferenca voditeljev obeh držav. Na programu ima tudi srečanje s predsednico republike Natašo Pirc Musar.

Francoski predsednik je Goloba na delovnem obisku gostil že septembra 2022, na še enem obisku pa nato decembra 2023, ko je predsednik vlade francoskega predsednika tudi povabil v Slovenijo.

V kabinetu premierja Macronov obisk vidijo kot pomemben korak pri nadaljnjem poglabljanju strateškega partnerstva med državama, sklenjenega leta 2011. Četrti akcijski načrt znotraj tega partnerstva za obdobje 2024-2027 je zunanja ministrica Tanja Fajon v Parizu podpisala januarja lani.

V načrtu se državi osredotočata na krepitev partnerstva na številnih področjih, na čelu s političnim in gospodarskim, pri katerih ju že sedaj druži tesno sodelovanje. Še tesnejšega si Slovenija želi zlasti pri naložbah z visoko dodano vrednostjo, od zelenih rešitev, jedrske energije in vesoljskih tehnologij do umetne inteligence.

Francija je ena najpomembnejših slovenskih gospodarskih partneric. Blagovna menjava je lani znašala 3,2 milijarde evrov, s čimer se je Francija uvrstila na deveto mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije. Od tega je bilo izvoza za 1,9 milijarde evrov, uvoza pa za 1,3 milijarde evrov. Pri obeh največji delež predstavljajo vozila ali deli zanje, izhaja iz podatkov portala Izvozno okno.

Pomemben investitor v Sloveniji je francoski avtomobilski velikan Renault, ki je v 15-odstotni državni lasti, del njegove skupine pa je tudi novomeški Revoz, ki zaposluje okrog 1500 ljudi. Trenutno v tovarni izdelujejo peto generacijo modela Clio in se pripravljajo na proizvodnjo novega električnega twinga, ki naj bi stekla konec decembra in prinesla tudi več novih zaposlitev. V nadaljevanju naj bi v Revozu po nekaterih informacijah izdelovali še dodatne modele malih električnih avtomobilov.

Francoski energetski velikan EDF medtem poleg ameriškega Westinghousa ostaja v igri za dobavitelja reaktorske tehnologije za morebitni drugi blok nuklearke v Krškem (Jek 2). Septembra sta bili objavljeni študiji, v katerih sta obe podjetji potrdili izvedljivost projekta z njunimi standardnimi reaktorji s prilagoditvami na izbrani lokaciji ob obstoječi nuklearki v Krškem.

Slovenija in Francija sta julija lani podpisali tudi pismo o nameri za nabavo francoskih artilerijskih sistemov caesar 6x6 Mk II. Dobava prvih 12 havbic je predvidena do leta 2028, še šest pa naj bi jih dobavili do leta 2030. Gre sicer za skupno evropsko nabavo na podlagi dogovora šestih evropskih držav.

Golob in Macron
Golob in Macron FOTO: Vlada RS

Na političnem področju državi delita številne skupne poglede na aktualna vprašanja Evropske unije in mednarodne skupnosti.

Kot navajajo v kabinetu premierja, dvojico voditeljev, tudi v okviru Evropskega sveta, povezuje razumevanje o pomenu močne, povezane in odporne Evrope ter potrebi po skupnih odgovorih na globalne izzive, kot so konkurenčnost, energetska preobrazba, podnebne spremembe in varnostna in humanitarna vprašanja.

Pri dogajanju na Bližnjem vzhodu se je Slovenija v zadnjem letu uveljavila kot ena najglasnejših zagovornic pravic Palestincev, Francija pa se je v zadnjem času približala tej skupini držav in je septembra uradno priznala Palestino.

Ob državi sta odločni podpornici Ukrajine, je pa Francija med bolj zadržanimi v uniji, ko gre za širitev povezave, in poudarja pomen notranjih reform.

Doma se francoski predsednik sooča s politično krizo, ki v državi vztraja od lanskoletnih predčasnih parlamentarnih volitev. Te so prinesle na tri bloke razdeljen parlament, v katerem vlada le težko sprejema odločitve in se pogosto sooča z glasovanji o nezaupnicah. Trenutno jo Sebastien Lecornu vodi kot že peti premier v manj kot dveh letih.

Da bi premostil politični zastoj, je premier nedavno naznanil začasno ustavitev sporne pokojninske reforme. Ob zaskrbljujočem stanju javnih financ je glavna naloga vlade trenutno do konca leta zagotoviti sprejetje proračuna za leto 2026.

golob macron med9
KOMENTARJI (14)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
angelvaruh
20. 10. 2025 08.34
Politiki se res ne zavedajo kaj delajo. A bo golob svojega sina poslal v vojno ker je kupil toliko orozja? Igrajo se z ognjem in se ne zavedajo kaj delajo
ODGOVORI
0 0
Mens sana
20. 10. 2025 08.32
..........oba imata resne težave z Napoleonovim sindromom, domišljavostjo da rešujeta svet, zgrešeno strategijo reševanja trenutnih konfliktov, v bistvu imata težave sama s seboj..............................
ODGOVORI
0 0
Rde?a pesa in hren
20. 10. 2025 08.32
+1
Malemu napolenu aka Makronu se čas izteka, on se seveda drži oblasti do zadnjega. Francij aje 3 najbolj globoko v EU po javnem dokgu, Ciper in Grčijo so hoteli dati pod trojko, Francije ne bodo, ker je prevelika in preveč pomembna. je ne smejo postiti da potone, čeprav ji že voda teće v grlo. Razlog. Super gospodsska politika malega naopleona
ODGOVORI
1 0
Kuki_9
20. 10. 2025 08.31
No, če bomo Slovenci imeli kaj od tega, ok, ker recimo od naše predsednice nobenega haska, to bi lahko bil vsak, samo v druge države se vtikuje in baha s kom vse se je rokovala in par minutk menila
ODGOVORI
0 0
M E G A
20. 10. 2025 08.25
+1
imata pa nekaj skupnega...oba vodi ženska ki je na hitro podobna transformerju hahahaa
ODGOVORI
1 0
Jezna Jasna
20. 10. 2025 08.25
+0
Macron je kul. Ne pa tista madžarska tünka, ki komaj hodi.
ODGOVORI
1 1
brabusednet
20. 10. 2025 08.24
Socjalista,ki uničujeta lastni domovini.Makron naj doma porihta,da bo država stabilna,kot je bila nekoč.Ti socjalisti bodo uničili vso EU in sirše.
ODGOVORI
0 0
JOSEPH HAYDN
20. 10. 2025 08.18
+8
Glih za skupi, oba copati
ODGOVORI
8 0
Janez23
20. 10. 2025 08.18
+4
Kaj je Macron to pršu v Koper na Golobovo poroko? NE! Alora je pršu več k'snu.
ODGOVORI
4 0
NeXadileC
20. 10. 2025 08.15
+5
Golob bo gostil Macrona, Postreżčki, zbor!
ODGOVORI
5 0
NeXadileC
20. 10. 2025 08.14
+3
Golob po oprostitvi Macrona:... ups, Golob bo gostil Macrona:...
ODGOVORI
3 0
pusi
20. 10. 2025 08.11
+12
En bolj brezvezen od drugega. Mali fašistek Bebolini pa sploh .
ODGOVORI
12 0
zmerni pesimist
20. 10. 2025 08.10
+7
A bo žena makronija tudi prišla bojo z tinco kero rekle
ODGOVORI
7 0
M E G A
20. 10. 2025 08.04
+11
haha tale holob ni tok delal 3 leta skup kot se sedaj pred volitvam trudi narediti v enem tednu....no ja bolj zapšraviti...v tem je še hujši k janezek
ODGOVORI
11 0
