Golob bo gostil Macrona: krepitev partnerstva na številnih področjih

Macron bo obisk v Kopru začel v ponedeljek, po zaključku vrha skupine deveterice sredozemskih članic EU MED9, nadaljeval pa v torek v Ljubljani, ko je predvidena tudi novinarska konferenca voditeljev obeh držav. Na programu ima tudi srečanje s predsednico republike Natašo Pirc Musar.

Francoski predsednik je Goloba na delovnem obisku gostil že septembra 2022, na še enem obisku pa nato decembra 2023, ko je predsednik vlade francoskega predsednika tudi povabil v Slovenijo.

V kabinetu premierja Macronov obisk vidijo kot pomemben korak pri nadaljnjem poglabljanju strateškega partnerstva med državama, sklenjenega leta 2011. Četrti akcijski načrt znotraj tega partnerstva za obdobje 2024-2027 je zunanja ministrica Tanja Fajon v Parizu podpisala januarja lani.

V načrtu se državi osredotočata na krepitev partnerstva na številnih področjih, na čelu s političnim in gospodarskim, pri katerih ju že sedaj druži tesno sodelovanje. Še tesnejšega si Slovenija želi zlasti pri naložbah z visoko dodano vrednostjo, od zelenih rešitev, jedrske energije in vesoljskih tehnologij do umetne inteligence.

Francija je ena najpomembnejših slovenskih gospodarskih partneric. Blagovna menjava je lani znašala 3,2 milijarde evrov, s čimer se je Francija uvrstila na deveto mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije. Od tega je bilo izvoza za 1,9 milijarde evrov, uvoza pa za 1,3 milijarde evrov. Pri obeh največji delež predstavljajo vozila ali deli zanje, izhaja iz podatkov portala Izvozno okno.

Pomemben investitor v Sloveniji je francoski avtomobilski velikan Renault, ki je v 15-odstotni državni lasti, del njegove skupine pa je tudi novomeški Revoz, ki zaposluje okrog 1500 ljudi. Trenutno v tovarni izdelujejo peto generacijo modela Clio in se pripravljajo na proizvodnjo novega električnega twinga, ki naj bi stekla konec decembra in prinesla tudi več novih zaposlitev. V nadaljevanju naj bi v Revozu po nekaterih informacijah izdelovali še dodatne modele malih električnih avtomobilov.

Francoski energetski velikan EDF medtem poleg ameriškega Westinghousa ostaja v igri za dobavitelja reaktorske tehnologije za morebitni drugi blok nuklearke v Krškem (Jek 2). Septembra sta bili objavljeni študiji, v katerih sta obe podjetji potrdili izvedljivost projekta z njunimi standardnimi reaktorji s prilagoditvami na izbrani lokaciji ob obstoječi nuklearki v Krškem.

Slovenija in Francija sta julija lani podpisali tudi pismo o nameri za nabavo francoskih artilerijskih sistemov caesar 6x6 Mk II. Dobava prvih 12 havbic je predvidena do leta 2028, še šest pa naj bi jih dobavili do leta 2030. Gre sicer za skupno evropsko nabavo na podlagi dogovora šestih evropskih držav.