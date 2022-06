Golob bo predstavil prve predloge za blažitev draginje

Medresorska delovna skupina za pripravo ukrepov za blaženje energetske in prehranske draginje je pripravila prvi nabor ukrepov, ki se nanašajo na cene pogonskih goriv. Šlo naj bi za več manjših ukrepov, med katerimi pa naj ne bi bilo regulacije maloprodajnih cen bencina in dizla, kot je v veljavi do 10. avgusta.