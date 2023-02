Golob bo Zelenskega obiskal v Kijevu

"Premier dr. Robert Golob je na februarskem izrednem zasedanju Evropskega sveta v Bruslju prejel osebno vabilo predsednika Ukrajine Volodimirja Zelenskega v Kijev," so sporočili iz kabineta predsednika vlade. Dodali so, da je "obisk v fazi priprav".

Janšev obisk Ukrajine je takrat dvignil precej prahu, so pa bili omenjeni voditelji v ukrajinski prestolnici prvi po začetku ruske invazije. In Zelenski te geste podpore ni pozabil. V zahvalo na aveniji pogumnih pred ukrajinskim parlamentom postavil ploščo z odlikovanjem. Na njej so zapisana vsa štiri imena takratnih evropskih voditeljev ter njihovi podpisi.

V času vojne se je sicer v Ukrajino odpravil tudi nekdanji premier Janez Janša . Skoraj tri tedne po začetku ruske invazije na Ukrajino se je s češkim premierjem Petrom Fialo ter poljskim premierjem Mateuszom Morawieckim in podpredsednikom vlade Jaroslawom Kaczynskim odpravil v Kijev in se sestal z Zelenskim.

Ob obletnici vojne zbrane v predsedniški palači nagovorila tudi Olena Zelenska

Za podporo se je Zelenski zahvalil tudi julija lani, ko je prek video klica nagovoril parlament. Ta teden pa je, ko je v predsedniški palači potekal sprejem za ukrajinske begunce, zbrane prek videopovezave nagovorila tudi ukrajinska prva dama Olena Zelenska.

"Kaj je mogoče storiti za Ukrajino, me pogosto vprašajo med intervjuji. Slovenija je že odgovorila na to vprašanje - ne smemo biti brezbrižni. In prav takšni ste vi. To je vaš prispevek k zmagi pravičnosti in človečnosti. K naši skupni zmagi," je dejala med drugim.