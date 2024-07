Golob – Bobnar: predkazenski postopek še ni končan

Ena najodmevnejših političnih afer Robert Golob – Tatjana Bobnar, bo v naslednjih tednih dobila novo poglavje. Po tem ko je KPK novembra lani uvedla preiskavo in jo v začetku leta začasno ustavila, ker bi, če bi premierju dovolili vpogled in posledično seznanitev s spisom, lahko škodovali interesu preiskave, ki jo vodi specializirano državno tožilstvo.

A pred dnevi so na KPK dobili zeleno luč. Kljub temu pa morajo počakati še nekaj dni.

"Še vedno velja drugi razlog, zaradi katerega je naš postopek začasno zaustavljen, to je pa pritožba na Vrhovno sodišče, zaradi dejanj še vedno aktualnega namestnika predsednika komisije Simona Savskega. Ta razlog bo sicer s četrtkom, 1. avgusta prenehal, ko s svojim mandatom nastopi nova namestnica," pravi Iva Gruden s Komisije za preprečevanje korupcije:

Spomnimo, Golob je preko svojega odvetnika Simona Zdolška izločitev Savskega zahteval zaradi neprimernih zapisov na enem od družbenih omrežij.

Pred tem se je iz postopka že izločil predsednik KPK, ker je nekdanji sodelavec Bobnarjeve.

Senat, ki bo odločal o zadevi bo tako z novo namestnico Martino Divjak ponovno sklepčen.

Kaj se je torej zgodilo? Zakaj so tožilci SDT protikorupcijski komisiji prižgali zeleno luč? Dejstvo je, da še vedno vodijo predkazenski postopek - to so nam danes tudi pisno potrdili. Eden od razlogov bi namreč bila tožilska odločitev, da se postopek ustavi. Je pa še drugi razlog - da so kriminalisti z Golobom končno opravili razgovor. Odgovarja njegov zagovornik Zdolšek: "Predkazenskih postopkov ne komentiram in jih nikoli nisem, ker se zavedam, da so tajni. Jaz sem sicer prepričan, glede na zgodbo, ki jo poznam, da predsednik vlade ni kršil integritete, in da so ljudje, ki menijo, da lahko samo oni in nihče drug, kadrujejo v policiji, po moji oceni v zmoti."

Komisijo za preprečevanje korupcije sicer preiskuje domnevne politične pritiske premierja Goloba na nekdanjo notranjo ministrico Tatjano Bobnar in očitke političnega kadrovanje v policiji.