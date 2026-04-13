Slovenija

Golob: Borili se bomo do konca. Kako pa se bodo odločili Demokrati?

Ljubljana, 13. 04. 2026 19.31 pred 49 minutami 4 min branja 103

Avtor:
Žana Vertačnik Kaja Kobetič
Premier Golob ob nakazovanju desnosredinske koalicije: borili se bomo do konca. Kako pa se bodo nocoj odločili Logarjevi Demokrati? (Na fotografiji zadnje veliko predvolilno soočenje na POP TV.)

Na političnem parketu, kot kaže, sage o sestavljanju nove vlade še lep čas ne bo konec. Relativni zmagovalec volitev Robert Golob še ni obupal. Za nedavno dogajanje v državnem zboru glede sodelovanja med SDS in Resnico je izjavil: To je prevara. Prav tako imajo svojo računico tudi na desnici, kjer ocenjujejo, da je bilo imenovanje Zorana Stevanovića na prestižni položaj drugega politika v državi znanilec desne vlade. Kaj pa predsednica republike Nataša Pirc Musar – komu bo podelila mandatarstvo? Za zdaj pravi le: Vsi bomo šteli do 46.

Poznopopoldansko sporočilo Roberta Goloba spletnim sledilcem: "Moram priznati, da smo bili zaradi sodelovanja med SDS in Resnico vsi v šoku. Danes pa mi pride na misel ena sama beseda, to je prevara." Zato da se na podlagi relativne volilne zmage zavezujejo, da bodo "v bodoče še bolj odločno naredili vse, kar je v naši moči, da preprečimo, da desni populizem zavlada Sloveniji".

Sporočilo spodbude je že konec tedna poslal tudi članstvu stranke: "Dragi moji, kljub včerajšnji nenačelni koaliciji pri glasovanju o predsedniku DZ, se ne bomo umikali. Čudežev ne moremo obljubljati, lahko pa zagotavljamo, da se bomo borili do konca in vztrajali pri tem, kar smo ljudem dali kot zavezo – naredili vse, da ne pride do četrte Janševe vlade. Svoboda naprej!"

Hkrati pa je po petkovi ustanovni seji pred parlamentarci prvi cel teden.

Ne glede na to, ali bodo v opoziciji ali v koaliciji, pa že padajo prve politične obljube. "V poslanski skupini Levice in Vesne se bomo tudi v tem mandatu borili za ljudi in naravo, ne za dobičke, delali bomo za to, da bo naša družba bolj vključujoča, demokratična in solidarna," na Instagramu sporoča sokoordinatorica Levice Asta Vrečko.

Na desnici pa ocena poslanca Nove Slovenije, da sta Resnica in Zoran Stevanović edina opcija, da Slovenija dobi desno vlado. "Na levi strani ostajajo Svoboda, SD in Levica s 40 mandati, na desni pa SDS, NSi, SLS, Fokus in Demokrati s skupaj 43 mandati. Če želimo desno vlado, je jeziček na tehtnici Resnica. Pa vam je to všeč ali ne, tako ste odločili na volitvah. Sam bi si želel, da bi predsednik DZ postal Janez Cigler Kralj. Žal to ni bilo mogoče," je sporočil Aleksander Reberšek. Saj da bi Stevanovića na položaj sicer imenovala leva opcija.

Tako zadržano pa o prestižnem kadrovskem vprašanju danes predsednica republike Nataša Pirc Musar: "Gospoda Stevanovića so izvolili izmed sebe, na to predsednica nima vpliva."

Ima pa sploh v prvem krogu procesa za oblikovanje nove oblasti ključno vlogo pri tem, koga bo predlagala kot kandidata za predsednika vlade. Časa za to ima 30 dni od ustanovne seje parlamenta, torej do 10. maja. "Komu bom dala mandat, pa še ne vem, tako da pričakujem konstruktivne pogovore, vsi bomo šteli do 46 in to je to," pravi Pirc Musarjeva.

To bo z vodji poslanskih skupin počela predvidoma v ponedeljek, 20. aprila. "Posvete s poslanskimi skupinami oziroma vodji poslanskih skupin bom začela prihodnji teden, namreč zdaj se morajo poslanske (skupine) formirati in izbrati vodje," napoveduje predsednica države.

Največjo poslansko skupino Gibanja Svobode bo vodil Borut Sajovic, ki še opravlja tekoče posle kot obrambni minister. Uradno so stalne šefe poslanskih skupin določili še poslanca manjšin in Nova Slovenija.

FOTO: Aljoša Kravanja

Jeziček na tehtnici pa bodo tudi Demokrati Anžeta Logarja. Se bodo še udeleževali pogajanj z Robertom Golobom ali pa so s petkovim glasovanjem že napovedali sodelovanje z Janezom Janšo in desno sredino?

Vodstvo Demokratov se je ob 17. uri sestalo na izvršilnem odboru. Ta naj bi, kot so sporočali, potekal na sedežu stranke, a smo mediji tam čakali zaman. Kot so kasneje sporočili, je prišlo do "nepredvidenih organizacijskih sprememb", kot kaže tik pred zdajci.

Demokrati naj bi sicer danes spregovorili prav o njihovih nadaljnjih korakih, pregledali naj bi tudi osnutek koalicijske pogodbe, ki ga je pripravil Robert Golob. Na družbenih omrežjih pa so objavili pomenljivo sporočilo: da so na vsak način volivci izrekli nezaupnico politiki, ki je zadnja štiri leta vodila Slovenijo in da je treba upoštevati ta volilni rezultat in kreniti po drugačni poti, kot smo jo spremljali do sedaj. Ali so med vrsticami napovedali, da z Golobom, ki sicer pričakuje odziv, ne bodo sodelovali? Po izvršilnem odboru so sporočili le, da je bila soglasno izražena podpora vodstvu stranke pri nadaljnjih pogajanjih o vstopu v koalicijo, v kateri bo stranka lahko čim bolje realizirala svoj program. Kaj konkretno to pomeni za pogajanje z eno oziroma drugo stranjo pa – četudi Logar ves čas od volitev pravi, da bo javnost o poteku pogajanj redno in transparentno obveščal – pa pred kamere, da bi ga to vprašali, več kot očitno danes ni želel stopiti.

vlada koalicija volitve Robert Golob Janez Janša Zoran Stevanović Demokrati

KOMENTARJI103

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
AleksKritik
13. 04. 2026 20.20
Če nič drugega, so te volitve pokazale in hkrati dokazale, kako močno zaplankan je ta narod. Ne morem skriti začudenja, v kako velikem številu so volilci, ki gredo na volitve brez plana in vizije, brez jasnih usmeritev, brez moralne odgovornosti. Saj ni skrivnost, da ciljam na volilce SDSa. Namesto, da bi volili za prihodnost, gredo na volišča za razčiščevanje preteklosti. Je žaljivo temu reči "zaplankanost"? Recimo bobu BOB. Bedaka poimenujmo bedak. Pa se bo kak zaplankan SDSovec našel in se dregal ob moj zapis. In zato, ravno tebe sprašujem:" S čim te je prepričal JJ??" No daj..pošteno..Vprašaj se in si odgovor zapiši na papir. Daj, napiši, vsebinsko jasno, s čim te je prepričal JJ, s katerimi argumenti, s kakšnim planom, zavezo, načrtom..?? Se bojiš..sam pri sebi...to...storiti? Ni kaj napisati?? Vem, predobro vem, da bo list ostal prazen. Pa vendar...SDS in JJ..Zvestoba do groba!! Če to ni zaplankana neumnost. Danes je nekdo izjemno dobro napisal:" Za bolezen imamo bolnišnice, za umske bolezni imamo psihiatrične bolnišnice, ustanove za bedake pa nimamo. Zato jih je v sloveniji toliko!!" Volilci, ki ste volili brez vesti..soodgovorni ste, da ste mojo domovino pahnili v brezno. In ste jo..verjamem, da še ne veste in se ne zavedate, a ste jo, zelo konkretno!!" Ne, ti, ki vidiš samo črnobelo, ne , nisem po tvoje "komunist", niti "levičar", če sploh veš, kaj to pomeni, imam pa rad svojo domovino. Zato mi ni vseeno!! Sram naj vas bo. Vaši otroci vam bodo iz srca hvaležni za neumnost, katero ste storili.
Odgovori
0 0
Bodifer
13. 04. 2026 20.20
Kakšna PREVARA?...kaj pa boš sebi rekel potem, ko si prevaral vse kar je mogoče....totalen nateg GOLOBA, ko je vpoklical neizvoljeno BRATUŠKOVO, ki je na prejšnjih volitvah totalno pogorela....a so jo volivci hoteli al kaj!!! Pa ŠARCA prav tako....sami nategi 4 leta, zadnjih nekaj mesecev pa je talal bombončke za naivneže, ki pa jih očitno ni malo! Naj bo TIHO
Odgovori
0 0
Tir1
13. 04. 2026 20.20
Golob sanja. Mesecu in Hanu je jasno. Pa nočem Janševe vlade, ampak dejstvo je, da jo bomo dobili, žal. Volivce so ravno prav nat..., da mu bo uspelo. Ali je res kdo verjel, da bo Resnica preganjala korupcijo? In da Demokrati ne bodo za Janšo?
Odgovori
+0
1 1
DK48
13. 04. 2026 20.19
Razumem Goloba,da bi rad nadaljeval svoje delo,ampak razumem tudi Logarja ,ki verjetno ne bo sodeloval,če bi bila v vladi tudi Levica.Je preveč nadprotij,čeprav danes je vse možno.
Odgovori
0 0
razumi če lahko
13. 04. 2026 20.18
Če je Stevo po Golobovem prevara kakšna bo potem šele prevara , če sestavi vlado z Demokrati , ki jih je cel čas zmerjal z Janševim satelitom ! Golob si je sam kriv zaradi arogance , prehitrega jezika in nepremišljenosti , da se bolj natančno izrazim laži je izgubil 12 poslancev v parlamentu SD in Levica sta obdržala isto število in to je ključna težava in nič drugega lahko se dela pametnega in se bori to je dejstvo !
Odgovori
+3
3 0
Beila Ciao1
13. 04. 2026 20.16
Sam že več dni ležim in jokam, ker je Robi izgubil vse.
Odgovori
+5
5 0
tech
13. 04. 2026 20.15
Edina možnost je, da Golob prepriča Demokrate, da se ne pridružijo Janševi koaliciji in gremo na predčasne volitve. Z malo sreče bodo prevaranti iz Resnice ostali zunaj parlamenta in njihove glase poberejo drugi levi sredini.
Odgovori
-4
0 4
celjan2
13. 04. 2026 20.15
kaj temu ni jasno. odhaja v zgodovino. itak ne z praznimi žepi!
Odgovori
+2
2 0
Vakalunga
13. 04. 2026 20.15
Mladi izobraženi, so povedali GOLOB Mesec in HAN spakirajte, trenutno edino še Hanu ni strgalo jermena..in je nekako ostal kulturen..
Odgovori
+6
7 1
1ddenis1
13. 04. 2026 20.14
Golob pravi, da je temu dovolj. on bo odprl svoj korupcijski kovček in da vidimo potem, kdo ne bo sprejel te milijončke. Gremo golob
Odgovori
+6
6 0
Kekčeva Mojca
13. 04. 2026 20.14
Golob je narobe razumel kaj pomeni demos kratos, je mislil da je to demos kradu, zdaj pa ko mu to polzi med prsti, pa pravi da je prevara..
Odgovori
+5
5 0
Perivnik
13. 04. 2026 20.11
"Zima z repom opleta"??? Nič ne bo "zima", pomlad prihaja. Posloviti se bo potrebno.
Odgovori
+11
11 0
nick73
13. 04. 2026 20.10
Golob je zelo prevaral volilce leta 2022, ko se je predstavljal kot uspešen poslovnež, obljubljal službe z visoko dodano vrednostjo, potem se pa 4 leta ukvarjal izključno s svojo Tino. Medtem je Luka Mesec uvajal jugoslovanski socializem, Klemen Boštjančič z davki zatiral srednji razred, Alenka Bratušek in ljubljanski Zoki pa so biznisirali po svoje. Zdaj pa cela drama, ker je izgubil volitve.
Odgovori
+22
23 1
Uporabnik1830457
13. 04. 2026 20.16
Kratko, jedrnato in resnično!
Odgovori
+4
4 0
Smuuki
13. 04. 2026 20.09
Mislim da so predčasne, ponovljene volitve najboljša izbira. Druga najboljša pa šibka leva vlada. Upam da nihče iz desne ne rezkira s šibko vlado. To je zanj zagotovo usodno, preveč tvega
Odgovori
-4
5 9
Perivnik
13. 04. 2026 20.13
Ponovljene volitve že, že. Vendar brez Golobove goljufive roke nad njimi. Poglejmo samo glasovanje iz tujine. Ne se tako grdo lagati, Golob. Argentinski Slovenci naj bi glasovali za Goloba??? Halo, halo nikoli v življenju. Torej golobček je gladko zgoljufal volitve v tujini, pa mu vseeno ne bo uspelo.
Odgovori
+5
7 2
celjan2
13. 04. 2026 20.17
problem za desno vlado bo ker so na vseh nivojih upravljanja države v teh 4 letih nastavili same levičarje po noči dolgih nožev, ko so opravili z janšisti. in ti levičarji bodo izvajali tihi štrajk!
Odgovori
0 0
Perivnik
13. 04. 2026 20.08
Golob je bil 3 dni v šoku?? Zdej so je zbudil in so mu strici in očaki povedali, da mora sestaviti vlado. Kaj bo naredil? Logar ne gre k njemu? Stevanović tudi ne?? Vrtovec se itak sploh ne pogovarja. Torej? Nič, nima šans. Naj se fan sprijazni, pa neha jokati o relativnem zmagovalcu, kar je po vsej verjetnosti zgoljufano.
Odgovori
+12
12 0
BroNo1
13. 04. 2026 20.07
Pa kaj se gre Golob???? Ljudje so volili tudi SDS, ima le 1 sedež manj. In ljudje si želijo desno vlado pika amen. Če sestavite z levimi socialci izvolite!!! Tako izključujoče stranke pa še ne. Ali živimo v diktaturi, da se vsiljujete??? Točno tako bo kot so rekli volilci. Dovolj je Goloba!!!
Odgovori
+15
17 2
Tir1
13. 04. 2026 20.08
Desna koalicija lahko nastane le s prevaro volivcev. In tako bo tudi nastala.
Odgovori
-11
2 13
BroNo1
13. 04. 2026 20.17
Ja, seveda, agresivni levičarji?!
Odgovori
+4
4 0
lokson
13. 04. 2026 20.17
No, pa nam razloži to prevaro.
Odgovori
+0
1 1
BroNo1
13. 04. 2026 20.18
Za vas je vse kar ni LEVO, prevara?!
Odgovori
0 0
Misika1967
13. 04. 2026 20.07
Evo danes odprt racun v Avstriji,placa se nakazuje na volksbank. Odprtje racuna 50eu,preneses vse prihranke. Bodite pametni in poskrbite zase. Ce tadva zavladata nam bosta pobrala popolnoma vse.jansa nebo poskrbel za nas ampak za kapital in nam pobral vse prihranke. Bodite pametni.
Odgovori
-6
4 10
Žmavc
13. 04. 2026 20.08
Kaj naj tebi vzame?
Odgovori
+5
7 2
Slabnick
13. 04. 2026 20.09
Ti si pa čist opran od goloba. Pred golobom je bilo manj ljudi pod pragom revščine.
Odgovori
+9
9 0
Slabnick
13. 04. 2026 20.06
Če bi se 4 leta borili za nas ljudi bi imeli 10% več glasov pa bi lahko enostavno sestavli vlado, tako pa pozabi robi. Še posebej sem vesel za lukata in maljevca. Se pa že počasi verige mažejo na kolesih, ker bodo pipice priprte za nekatere institucije kot je 8.3.
Odgovori
+10
10 0
Vakalunga
13. 04. 2026 20.06
Kr. Neki..Nikomur se ne bo kolcalo za Golobovo koalicijo. Za kolcanje ni nobene potrebe niti smisla. Pravzaprav ni treba, da nam se kolca za nobeno koalicijo od nastanka države. Razen za koalicijo Demos. Ta je edina imela politični projekt, potrjen na plebiscitu z več kot 90 odstotkov. Šlo je za samostojno državo. Priznali to mi ali ne, ampak to so dejstva. Nobena od naslednjih koalicij nas ni vprašala v kakšni državi želimo živeti. Golobova koalicija je nastala zaradi zamer Janševi koaliciji v času covid krize. Ljudje so bili hudo prizadeti z zapiranjem v majhne slovenske občine. Torej v več kot 200 teritorialnih enot. Ljudje so bili frustrirani do te mere, da je politični aktivizem, ideološki, padel na zelo plodna tla (kolesarjenje, provokacije, zborovanja kljub prepovedi ipd). Ljudje so razumeli maske, cepljenje, prepovedi zborovanj, dogodkov z množično udeležbo ipd. Osebno gibanje med občinami pa so (smo) razumeli kot skregano z zdravim razumom. In prišle so volitve. Frustriranost in velika jeza ljudi z ukrepom, ki ni prispeval k večjem zdravju ljudi, odvzel pa še tako minimalno svoboščino, ki jim je ostala za kolikor toliko znosno življenje, je naplavila Goloba in njegovo stranko. Torej, Golobova koalicija je nastala kot eksces nečesa, ki ga je zagodel Janša. Izvolitev Stevanovića za predsednika Državnega zbora je eksces. In zopet je imel ključno vlogo Janša. Noben eksces ne krepi politični proces, ampak ga iztirja. Vsak odgovoren politik se bi moral zavedat, da je dobil mandat od volivcev za krepitev političnega procesa, ne pa zato, da ga iztirja. Nobeni politični cilji tega ne morejo opravičevati. Tudi Golob v svojem izteklem mandatu je na veliko iztirjal politični proces, predvsem z javno objavljeno politiko čiščenje države od janšizma. Kdaj bomo imeli v Sloveniji normalen politični proces? Brez nenehnega iztirjanja. Ni samo Janša in SDS za to kriv. Kdor koli je prišel na politično prizorišče od Demosove koalicije naprej je iztirjal politični proces. Naj navedem samo Drnovškove koalicije takoj po Demosovi, ki so izvedle rop stoletja nad družbenim premoženjem. Zato in predvsem zaradi tega kolcanje za tem ali onim nima smisla.
Odgovori
+7
7 0
Tir1
13. 04. 2026 20.05
Kar naj pride do desne vlade. Naj pokažejo, koliko so vredni. Levi blok bo težko delal s tako ekipo kot so Demokrati in Resnica. Desna vlada s predčasnimi volitvami.
Odgovori
-1
2 3
