Golob: Borili se bomo do konca. Kako pa se bodo odločili Demokrati?

Poznopopoldansko sporočilo Roberta Goloba spletnim sledilcem: "Moram priznati, da smo bili zaradi sodelovanja med SDS in Resnico vsi v šoku. Danes pa mi pride na misel ena sama beseda, to je prevara." Zato da se na podlagi relativne volilne zmage zavezujejo, da bodo "v bodoče še bolj odločno naredili vse, kar je v naši moči, da preprečimo, da desni populizem zavlada Sloveniji".

Sporočilo spodbude je že konec tedna poslal tudi članstvu stranke: "Dragi moji, kljub včerajšnji nenačelni koaliciji pri glasovanju o predsedniku DZ, se ne bomo umikali. Čudežev ne moremo obljubljati, lahko pa zagotavljamo, da se bomo borili do konca in vztrajali pri tem, kar smo ljudem dali kot zavezo – naredili vse, da ne pride do četrte Janševe vlade. Svoboda naprej!"

Hkrati pa je po petkovi ustanovni seji pred parlamentarci prvi cel teden.

Ne glede na to, ali bodo v opoziciji ali v koaliciji, pa že padajo prve politične obljube. "V poslanski skupini Levice in Vesne se bomo tudi v tem mandatu borili za ljudi in naravo, ne za dobičke, delali bomo za to, da bo naša družba bolj vključujoča, demokratična in solidarna," na Instagramu sporoča sokoordinatorica Levice Asta Vrečko.

Na desnici pa ocena poslanca Nove Slovenije, da sta Resnica in Zoran Stevanović edina opcija, da Slovenija dobi desno vlado. "Na levi strani ostajajo Svoboda, SD in Levica s 40 mandati, na desni pa SDS, NSi, SLS, Fokus in Demokrati s skupaj 43 mandati. Če želimo desno vlado, je jeziček na tehtnici Resnica. Pa vam je to všeč ali ne, tako ste odločili na volitvah. Sam bi si želel, da bi predsednik DZ postal Janez Cigler Kralj. Žal to ni bilo mogoče," je sporočil Aleksander Reberšek. Saj da bi Stevanovića na položaj sicer imenovala leva opcija.

Tako zadržano pa o prestižnem kadrovskem vprašanju danes predsednica republike Nataša Pirc Musar: "Gospoda Stevanovića so izvolili izmed sebe, na to predsednica nima vpliva."

Ima pa sploh v prvem krogu procesa za oblikovanje nove oblasti ključno vlogo pri tem, koga bo predlagala kot kandidata za predsednika vlade. Časa za to ima 30 dni od ustanovne seje parlamenta, torej do 10. maja. "Komu bom dala mandat, pa še ne vem, tako da pričakujem konstruktivne pogovore, vsi bomo šteli do 46 in to je to," pravi Pirc Musarjeva.