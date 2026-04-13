Golob: Borili se bomo do konca. Kako pa se bodo odločili Demokrati?

Poznopopoldansko sporočilo Roberta Goloba spletnim sledilcem: "Moram priznati, da smo bili zaradi sodelovanja med SDS in Resnico vsi v šoku. Danes pa mi pride na misel ena sama beseda, to je prevara." Zato da se na podlagi relativne volilne zmage zavezujejo, da bodo "v bodoče še bolj odločno naredili vse, kar je v naši moči, da preprečimo, da desni populizem zavlada Sloveniji".
Sporočilo spodbude je že konec tedna poslal tudi članstvu stranke: "Dragi moji, kljub včerajšnji nenačelni koaliciji pri glasovanju o predsedniku DZ, se ne bomo umikali. Čudežev ne moremo obljubljati, lahko pa zagotavljamo, da se bomo borili do konca in vztrajali pri tem, kar smo ljudem dali kot zavezo – naredili vse, da ne pride do četrte Janševe vlade. Svoboda naprej!"
Hkrati pa je po petkovi ustanovni seji pred parlamentarci prvi cel teden.
Ne glede na to, ali bodo v opoziciji ali v koaliciji, pa že padajo prve politične obljube. "V poslanski skupini Levice in Vesne se bomo tudi v tem mandatu borili za ljudi in naravo, ne za dobičke, delali bomo za to, da bo naša družba bolj vključujoča, demokratična in solidarna," na Instagramu sporoča sokoordinatorica Levice Asta Vrečko.
Na desnici pa ocena poslanca Nove Slovenije, da sta Resnica in Zoran Stevanović edina opcija, da Slovenija dobi desno vlado. "Na levi strani ostajajo Svoboda, SD in Levica s 40 mandati, na desni pa SDS, NSi, SLS, Fokus in Demokrati s skupaj 43 mandati. Če želimo desno vlado, je jeziček na tehtnici Resnica. Pa vam je to všeč ali ne, tako ste odločili na volitvah. Sam bi si želel, da bi predsednik DZ postal Janez Cigler Kralj. Žal to ni bilo mogoče," je sporočil Aleksander Reberšek. Saj da bi Stevanovića na položaj sicer imenovala leva opcija.
Tako zadržano pa o prestižnem kadrovskem vprašanju danes predsednica republike Nataša Pirc Musar: "Gospoda Stevanovića so izvolili izmed sebe, na to predsednica nima vpliva."
Ima pa sploh v prvem krogu procesa za oblikovanje nove oblasti ključno vlogo pri tem, koga bo predlagala kot kandidata za predsednika vlade. Časa za to ima 30 dni od ustanovne seje parlamenta, torej do 10. maja. "Komu bom dala mandat, pa še ne vem, tako da pričakujem konstruktivne pogovore, vsi bomo šteli do 46 in to je to," pravi Pirc Musarjeva.
To bo z vodji poslanskih skupin počela predvidoma v ponedeljek, 20. aprila. "Posvete s poslanskimi skupinami oziroma vodji poslanskih skupin bom začela prihodnji teden, namreč zdaj se morajo poslanske (skupine) formirati in izbrati vodje," napoveduje predsednica države.
Največjo poslansko skupino Gibanja Svobode bo vodil Borut Sajovic, ki še opravlja tekoče posle kot obrambni minister. Uradno so stalne šefe poslanskih skupin določili še poslanca manjšin in Nova Slovenija.
Jeziček na tehtnici pa bodo tudi Demokrati Anžeta Logarja. Se bodo še udeleževali pogajanj z Robertom Golobom ali pa so s petkovim glasovanjem že napovedali sodelovanje z Janezom Janšo in desno sredino?
Vodstvo Demokratov se je ob 17. uri sestalo na izvršilnem odboru. Ta naj bi, kot so sporočali, potekal na sedežu stranke, a smo mediji tam čakali zaman. Kot so kasneje sporočili, je prišlo do "nepredvidenih organizacijskih sprememb", kot kaže tik pred zdajci.
Demokrati naj bi sicer danes spregovorili prav o njihovih nadaljnjih korakih, pregledali naj bi tudi osnutek koalicijske pogodbe, ki ga je pripravil Robert Golob. Na družbenih omrežjih pa so objavili pomenljivo sporočilo: da so na vsak način volivci izrekli nezaupnico politiki, ki je zadnja štiri leta vodila Slovenijo in da je treba upoštevati ta volilni rezultat in kreniti po drugačni poti, kot smo jo spremljali do sedaj. Ali so med vrsticami napovedali, da z Golobom, ki sicer pričakuje odziv, ne bodo sodelovali? Po izvršilnem odboru so sporočili le, da je bila soglasno izražena podpora vodstvu stranke pri nadaljnjih pogajanjih o vstopu v koalicijo, v kateri bo stranka lahko čim bolje realizirala svoj program. Kaj konkretno to pomeni za pogajanje z eno oziroma drugo stranjo pa – četudi Logar ves čas od volitev pravi, da bo javnost o poteku pogajanj redno in transparentno obveščal – pa pred kamere, da bi ga to vprašali, več kot očitno danes ni želel stopiti.
