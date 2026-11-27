Dodal je, da bo vsaka prezgodnja smrt, ki se bo zgodila zaradi te poteze, odgovornost celotne vlade, če ne bo minister takoj odstopil.

"Pričakujemo, tudi jaz osebno, da minister, ki si ne zasluži te funkcije, takoj odstopi. Pričakujemo, da ga k temu pozove ministrski predsednik, pričakujemo, da ga pozovejo poslanci. V kolikor ne bo minister sam odstopil, že danes napovedujem, da bomo vložili interpelacijo v naslednjem tednu in zahtevali njegovo takojšnjo razrešitev," je povedal Golob.

Golob je prepričan, da bi država morala narediti vse, da bi bolnikom, njihovim družinam in medicinskemu osebju ves čas stala ob strani. "Ministrovo dejanje, s katerim je odvzel ne samo sredstva za prizidek onkološkega inštituta, ampak upanje celotnim družinam, da bodo lahko bolniki hitro in učinkovito prišli do zdravljenja te najhujše bolezni, je nestrokovno, neodgovorno in nečloveško," je povedal v izjavi za medije.

Prejšnja vlada je za nadzidavo stavbe H in gradnje novega objekta R zagotovila 42,8 milijonov evrov, začetek gradnje pa so načrtovali leta 2028. Po njegovih besedah so projekt pripeljali do točke, da so lahko izpeljali javno naročilo za izbor izvajalca. Prepričan je, da pospeševanje investicij rešuje življenja, zato je kakršnokoli odlašanje neodgovorno.

"Minister napoveduje neko komisijo, ne vem kaj naj si pomagamo s komisijo. Projekt je pripravljen, projekt je imel denar in projekt bi lahko tudi zdaj začeli. Ni drugih razlogov kot popolno nerazumevanje prioritet," je prepričan. Po njegovih besedah je nepredstavljivo, da isti minister, "ki tako aktivno agitira, da dobijo najbogatejši menedžerji dodatnih stotine milijonov iz državnega proračuna, zanika možnost rakavim bolnikom, da dobijo možnost učinkovitega in uspešnega zdravljenja".

Poslanska skupina Svoboda je sicer danes skupaj z SD in Levico vložila zahtevo za nujno sejo odbora za zdravje.

Ostrc je prejšnji teden potrdil, da vlada opušča načrte za nadgradnjo oziroma širitev onkološkega inštituta. Zatrdil je namreč, da je odločitev, da na obstoječi lokaciji nadgradnje ne bo, dokončna. Dodal je, da ne gre za varčevanje, temveč da kot minister za zdravje odgovorno daje denar v investicije, ki so smotrne in ki prinašajo največjo korist za bolnike.

Prav tako je izjavil, da je treba kadrovsko in investicijsko problematiko rešiti celostno, ne z mini nadgradnjami, in da potrebujejo "resen, nov, večji onkološki inštitut v Ljubljani".

Na onkološkem inštitutu so bili nad odločitvijo ministrstva o ustavitvi načrtov o širitvi presenečeni in razočarani. Ključno se jim zdi, da čim prej stečejo konkretni pogovori o novi lokaciji, obsegu investicije in časovnici izvedbe, saj časa za odlaganje odločitev ni več.