Golob: Če vam kdo glede JEK 2 obljublja veliko, mu ne verjeti. Tudi meni ne

Obljube so poceni - tako predsednik vlade Robert Golob, ki na posvetu ni želel razkriti svojih pričakovanj o tem, kdaj bi bil lahko zgrajen drugi blok jedrske elektrarne Krško. "Kdor danes misli, da obstaja oseba, ki bo dala zavezo, da bo ta blok zgrajen ... Mi lahko damo zavezo o tem, kaj bomo naredili v naslednjih mesecih in potem upamo, da se bo stvar izpeljala, tako kot načrtujemo, to je prvo. Kdorkoli vam obljublja kaj več, mu ne verjeti, tudi meni ne." Gen energija trdi, da se je projekt gradnje drugega bloka sicer začel pred 18 leti, a do danes še vedno ni jasno niti, koliko bi državo stala gradnja.

Nekdanji predsednik uprave Nuklearne elektrarne Krško Stane Rožman pa meni, da je prišel čas odločitve."Zdi se mi da smo na točki, ko moramo reči, da ali ne za JEK2." Golob pa na to odgovarja: "Ni dovolj, da jaz rečem, da sem za, to je brez zveze in samo po sebi nima nobenega učinka. Tisto, kar šteje, so konkretni zakonodajni koraki." Mejnik, tako pravi vlada, bo dosežen 1. avgusta, ko bo v premierjevem kabinetu z delom začel koordinator. Bdel bo nad projektom in skrbel za usklajevanje med ministrstvi. Še pred tem bo sprejeta strategija, ki bo, kot dodaja premier, prvič po 20 letih omogočila umestitev drugega bloka elektrarne v prostor.

Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer pravi, da smo tik pred tem, da sprejmemo prostorsko strategijo. "Slovenija ima vzpostavljene vse strateške dokumente za dolgoročno rabo jedrske energije. Naj si bo to drugi blok ali še kaj več." Gospodarstvu puščajo odprta vrata za sodelovanje pri projektu z investicijami, v načrte pa se bo umestilo močnejšo jedrsko elektrarno, kot je bilo sprva predvideno.

Golob še dodaja, da bodo kot vlada podpirali mešane investitorske modele, saj se s tem razpršijo tudi tveganja. Tako kot pri gradnji drugega tira bo predvidoma poseben zakon sprejet tudi za gradnjo drugega bloka jedrske elektrarne. Premier Golob je prepričan, da bo prav za vsak predlog zakona o jedrski energiji razpisan referendum.