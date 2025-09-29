Golob: Civilna obramba ključna za varno okolje

Predsednik vlade dr. Robert Golob se je udeležil počastitve dneva civilne obrambe z naslovom Civilna obramba krepi odpornost, kjer je zbrane tudi nagovoril. V slavnostnem nagovoru se je premier dotaknil programov odpornosti in njihovega razumevanja ter znotraj tega krepitve civilne obrambe.

Slovenijo so po pandemiji prizadeli še požar na Krasu in leto kasneje uničujoče poplave. "Takrat se je pokazalo, da ima sistem civilne zaščite, ki je povezoval vse akterje – gospodarstvo, lokalno skupnost, državo in predvsem skupnost ljudi – en sam cilj. To je nekaj unikatnega in edini možni odziv na velike nesreče in katastrofe," je dejal premier Robert Golob. To je sistem, ki nam ga zavida cel svet, je dodal. Takrat je prišlo do ponovne obuditve sistema krepitve odpornosti tudi na druge nesreče in vojne, je nadaljeval. "Vzporedno z naravnimi nesrečami so v svetu žal začeli potekati novi spopadi in vojne. In v Sloveniji je ministrstvo za obrambo začelo vizionarsko pripravljati program odpornosti tudi pred vojno. Ta program je bistveno širši od razumevanja obrambne strategije kot strategije varnosti in zajema celoten sistem, celotno državo. Predvsem pa vključuje praktično vse državljanke in državljane," je dejal Golob.

Na tem je zrasel slovenski koncept odpornosti že bistveno pred vrhom Nata v Haagu, tako premier. Dodal je, da je Slovenija znala postaviti svojo lastno strategijo obrambe, varnosti in odpornosti ter svoje lastne načrte, kako bomo te cilje tudi izpolnili ter predstavili mednarodni javnosti in Natu. "Krepitev odpornosti in civilne obrambe je ključna, če želimo živeti v varnem okolju, v okolju, ki bo spodbujalo solidarnost in sodelovanje ter spoštovanje vseh nas z enim samim ciljem, da bomo imeli kot narod boljšo prihodnost. Da bomo svojim otrokom omogočili življenje v varnem okolju, v katerem lahko brezskrbno uresničujejo svoje najbolj smele sanje," je povedal Golob.

