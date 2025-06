Golob do sredine julija pričakuje ukrepanje EU proti Izraelu

Voditelji EU, med njimi premier Robert Golob, o dogajanju na Bližnjem vzhodu razpravljajo, potem ko sta Izrael in Iran v torek prekinila medsebojne spopade, ki jih je sredi meseca sprožil Izrael. Po pričakovanjih bodo govorili predvsem o tem, kako lahko EU prispeva k stabilizaciji razmer v regiji.

Tam se sicer nadaljujejo izraelski napadi na palestinsko enklavo Gaza, kjer vladajo zelo slabe humanitarne razmere.

Bruselj je zaradi tega na pobudo več članic, tudi Slovenije, pregledal, ali Izrael spoštuje določbe pridružitvenega sporazuma z EU glede spoštovanja človekovih pravic. Pristojne službe so sicer ugotovile, da jih krši, a po navedbah visoke zunanjepolitične predstavnice unije Kaje Kallas namen pregleda ni kaznovati Izrael, temveč izboljšati razmere v Gazi.

"Najmanj, kar pričakujemo, je zamrznitev trgovinskega dela sporazuma. Videli bomo, kako se bo razprava razvila, ampak pri tem bomo vztrajali. Imamo tudi nekaj podpore pri ostalih podobno mislečih državah," je pred srečanjem komentiral slovenski premier. Kot je poudaril, mora EU sprejeti ukrepe, če tega ne bo storila do sredine julija, pa bo Slovenija ukrepala skupaj s podobno mislečimi državami.

Druga osrednja tema zasedanja voditeljev je tudi nadaljnja podpora Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo, pa tudi na njeni poti v EU.

Na vrhu zveze Nato v Haagu so se medtem predsedniki vlad in držav članic zavezali k zvišanju obrambnih izdatkov na pet odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP) do leta 2035, kar bo pomembno vplivalo tudi na današnjo razpravo Evropskega sveta o varnosti in obrambi v EU.