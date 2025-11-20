Golob dodaten tir med Divačo in Koprom pričakuje do konca 2030

Na odseku so zaključili gradnjo petih predorov, dveh viaduktov in odprte trase, kar po oceni prisotnih predstavlja konec glavnih gradbenih del na odseku 2 in ključen mejnik pri izgradnji sodobne železniške povezave.

Premier Robert Golob je dejal, da se z današnjim dogodkom zaključuje pomembna faza projekta drugega tira Divača-Koper, in napovedal gradnjo vzporednega tira, ki bo po njegovih besedah stekla v letu 2027, zaključena pa bo predvidoma do konca leta 2030.

Izpostavil je prednosti strateške lege Slovenije, ki da je okno v svet za celotno centralno Evropo. "Pomembno je, da znamo svojo lego na učinkovit in hiter način izkoristiti," je poudaril.

"Ravno zaradi prejetih sredstev lahko danes povem, da se bo tretji tir zgradil iz lastnih sredstev družbe 2TDK," je dejal Golob. Dejal je, da lahko Slovenija gradnjo vzporednega tira skupaj z Evropsko komisijo izvede samostojno, brez pomoči in lastništva ostalih držav.

Napovedal je, da bodo obljube prebivalcem ob obstoječi progi, ki bo ukinjena, izpolnjene ter da bo lahko logistična industrija po novi progi "peljala vse, kar Evropa pričakuje".