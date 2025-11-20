Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Golob dodaten tir med Divačo in Koprom pričakuje do konca 2030

Škofije, 20. 11. 2025 18.45 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , K.H.
Komentarji
59

Na gradbišču drugega železniškega tira med Divačo in Koprom so s slavnostnim dogodkom obeležili zaključek odseka med Črnim Kalom in Koprom ter prejem 156 milijonov evrov nepovratnih evropskih sredstev. Premier Golob je izpostavil pomen nove povezave in napovedal gradnjo dodatnega tira, ki naj bi bil zaključen do konca leta 2030.

Na odseku so zaključili gradnjo petih predorov, dveh viaduktov in odprte trase, kar po oceni prisotnih predstavlja konec glavnih gradbenih del na odseku 2 in ključen mejnik pri izgradnji sodobne železniške povezave.

Premier Robert Golob je dejal, da se z današnjim dogodkom zaključuje pomembna faza projekta drugega tira Divača-Koper, in napovedal gradnjo vzporednega tira, ki bo po njegovih besedah stekla v letu 2027, zaključena pa bo predvidoma do konca leta 2030.

Izpostavil je prednosti strateške lege Slovenije, ki da je okno v svet za celotno centralno Evropo. "Pomembno je, da znamo svojo lego na učinkovit in hiter način izkoristiti," je poudaril.

"Ravno zaradi prejetih sredstev lahko danes povem, da se bo tretji tir zgradil iz lastnih sredstev družbe 2TDK," je dejal Golob. Dejal je, da lahko Slovenija gradnjo vzporednega tira skupaj z Evropsko komisijo izvede samostojno, brez pomoči in lastništva ostalih držav.

Napovedal je, da bodo obljube prebivalcem ob obstoječi progi, ki bo ukinjena, izpolnjene ter da bo lahko logistična industrija po novi progi "peljala vse, kar Evropa pričakuje".

Slavnostni dogodek ob zaključku odseka drugega tira med Črnim kalom in Koprom
Slavnostni dogodek ob zaključku odseka drugega tira med Črnim kalom in Koprom FOTO: Aljoša Kravanja

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je povedala, da projekt drugega tira kljub številnim tehničnim izzivom, ki so se zgodili pri gradnji ter so zahtevali velika časovna in finančna prilagajanja, ostaja znotraj ocenjene finančne vrednosti iz prvega investicijskega programa, ki ga je podpisala leta 2019, sicer je pri 1,11 milijarde evrov.

Zahvalila se je vsem sodelujočim pri projektu, ki so prispevali k njegovi izvedbi na različne načine, evropskim partnerjem in lokalnim skupnostim. "Prebivalci tukajšnjega območja potrpežljivo prenašate marsikatero nevšečnost ob gradnji, zavedajoč se, da je to nujno potrebno za izgradnjo proge in boljši jutri," je izpostavila. Testno vožnjo s potniškim vlakom je napovedala za marec 2026.

Evropski komisar za trajnostni promet in turizem Apostolos Cicikostas je poudaril, da bo nova proga okrepila povezavo med koprskim pristaniščem, Ljubljano in srednjo Evropo, odprla nove trgovske poti ter spodbudila razvoj logističnih in industrijskih centrov v Sloveniji in širši regiji. Pohvalil je prizadevanja več kot 1000 delavcev na gradbišču, slovenske oblasti in zahtevno gradnjo skozi kraški teren.

Ob tem je zagotovil skrajšanje potovalnega časa na relaciji proge in koristi gospodarstva z naslova projekta drugega tira.

Drugi tir Divača-Koper je eden izmed najpomembnejših infrastrukturnih projektov v Sloveniji, s katerim želi država utirati nove povezave trajnostne logistike v Evropi ter utrditi konkurenčnost in geostrateški pomen Slovenije, so v sporočilu za javnost zapisali v kabinetu predsednika vlade.

golob drugi tir divača koper gradnja železnica
Naslednji članek

Posledice gorečega tovornega vozila so odstranjene

Naslednji članek

V Ljubljani novi radarji: kje bodo lovili prehitre voznike?

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (59)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
galeon
20. 11. 2025 20.27
+2
Nesposobna in skorumpirana država. Lahko bi gradil oba tira naenkrat. A ne. Skupna gradnja je prepoceni. Je premalo kuvert v žepih. Gremo raje enega po enega, da jih bo več. Že delavci čivkajo, da bi bili v njihovi državi že vsi zaprti, če bi delal tako kot pri nas.
ODGOVORI
2 0
Primož Rus
20. 11. 2025 20.27
+1
Do 2030 tko živ a tko mrtav.......ŽE ZDEJ SO VLAKI PRAZNI(določeni)
ODGOVORI
1 0
Trnk
20. 11. 2025 20.21
+0
Če bi Janša vodil vlado bi bil drugi tir Madžarski.
ODGOVORI
1 1
20. 11. 2025 20.27
+1
če janša nebi bodu vlade drugega tira še dons nebi začel gradit :) Gradnja drugega tira se je začela 5. maja 2021. Railway Gazette +2 RCM +2 Takrat je bila na oblasti 14. vlada Republike Slovenije, katere premier je bil Janez Janša.
ODGOVORI
1 0
Slabnick
20. 11. 2025 20.19
+2
Za drugi tir je prvi del predviden otvoritev 15.3.26. Ker zamujajo, je naročno da ostale stvari ob progi sedaj niso pomembne samo da se bodo oni peljali z vlakom pred volitvam.
ODGOVORI
2 0
a res1
20. 11. 2025 20.12
+1
Bodo kopali na roke? Karjola, lopata, kramp?
ODGOVORI
1 0
20. 11. 2025 20.09
+2
hecno kako romska problematika ni problem zgolj ene vlade ampak zahvalo za izgradnjo drugega tira pa pripisujejo samo sebi phpahpaphahaha
ODGOVORI
4 2
Jezna Jasna
20. 11. 2025 20.18
-1
Vili Kovačič in njegova referenduma. Kaj znano? Verjamem, da ne. No, danes bi ga že uporabljali, ampak je bilo potrebno metati polena po noge. Sds pač.
ODGOVORI
0 1
20. 11. 2025 20.24
+1
in smo spet pri sds česa ta stranka ni kriva pa to ne moreš vrjet hahaha
ODGOVORI
1 0
20. 11. 2025 20.26
+1
Gradnja drugega tira se je začela 5. maja 2021. Railway Gazette +2 RCM +2 Takrat je bila na oblasti 14. vlada Republike Slovenije, katere premier je bil Janez Janša. malo za poduk :)
ODGOVORI
1 0
Jezna Jasna
20. 11. 2025 20.27
-1
Čigav je pa Vili Kovačič? Ugledni član stranke Levica?🙄
ODGOVORI
0 1
Jezna Jasna
20. 11. 2025 20.31
Že leta 2017 bi se pričela gradnja.
ODGOVORI
0 0
Nace Štremljasti
20. 11. 2025 20.08
+1
se je zmotil ane,do leta 3030 bo pa mogoče
ODGOVORI
1 0
kala 09
20. 11. 2025 20.06
+8
Pa nove hiše za poplavljance do leta 2024.
ODGOVORI
9 1
PoldeVeliki
20. 11. 2025 20.03
+5
Golob je tudi rekel 100 hiš na mesec in v 3 letih stoji 1 hiša.
ODGOVORI
6 1
Vakalunga
20. 11. 2025 20.06
+6
Pa še tisto so donirali drugi..
ODGOVORI
7 1
Vakalunga
20. 11. 2025 19.54
+10
Jasno je zakaj ROMI zganjajo CIRKUS obljubljenih računalnikov katere so mislili prodajati na BOLHI za 90 Evrov kos še niso dobili..
ODGOVORI
10 0
Julijann
20. 11. 2025 19.54
+6
Obljubljen je bil za leto 2026.
ODGOVORI
6 0
YouRangMyLord
20. 11. 2025 19.52
+6
Pomembno predvsem, da so vsi za slikanje vsi nasmejani in ugvantani. Pričakujejo pa lahko marsikaj do 2030 vsi skupaj - glede na trenutno dogajanje in odvijanje. Že to, da naša slovenska Miss Aneksov ministrica Bratušek ne zagotovi zadostnega varovanja niti kolutov bakrenih žic na gradbiščih....Looney Tunes.
ODGOVORI
6 0
Vakalunga
20. 11. 2025 19.50
+5
Ata e il leta 1978 v brigadi ŠAMAC -Sarajevo kjer so gradili drugi tir železnice 5 x daljši od te kozje steze in TUNEL VRDULJAK dolg 3 kilometre progo s mladinci pionirji, ob Evrokremu, malinovcu in salami..z malo pomoči vojske in starejših izgradili v 230 dneh, SLO gradbeništvo no druga kot usran kriminal..kjer se samo krade napihuje in uničuje. Slovenski gradbeni projekt sestavljajo LOPOVI in Barabe, kjer se izrinejo vsi ostali konkurenti na koncu ostanejo znani Lopovi, nekvalitetni nadzor nekvalitetna gradbena delovna sila največji umski in socialni reveži ter 20 000 ANEKSOV to je to..
ODGOVORI
6 1
Japa Jade
20. 11. 2025 20.07
-3
Pejt Janši jokat v naročje.
ODGOVORI
1 4
Vakalunga
20. 11. 2025 20.11
+4
Nobeden ne joka resnica pa boli leva gradnja je svinjarija, da je NI..
ODGOVORI
5 1
2mt8
20. 11. 2025 19.48
+2
Narod se raje ukvarja s kletno sekto kot z grobarjem Slovenije.
ODGOVORI
7 5
galeon
20. 11. 2025 19.48
+10
Nesposobna in skorumpirana država. Lahko bi gradil oba tira naenkrat. A ne. Skupna gradnja je prepoceni. Je premalo kuvert v žepih. Gremo raje enega po enega, da jih bo več.
ODGOVORI
11 1
Japa Jade
20. 11. 2025 20.07
-1
Verjetno si vrhunski arhitekt.
ODGOVORI
1 2
galeon
20. 11. 2025 20.18
+1
JJ vpiši se v krožek blebetavcev.
ODGOVORI
1 0
odpisani zasedli vlado
20. 11. 2025 19.46
+10
Na tak komentar goloba moraš crknit od smeha.Tir pričakuje do 2030 leta je pa tik pred novimi volitvami kjer bo očitno odfrčal.
ODGOVORI
12 2
Jezna Jasna
20. 11. 2025 20.02
-1
Ko pridejo janšisti na oblast, ne bo ne tira, ne obnove cest, popoplavna sanacija se bo v ustavila. Bo pa korupcija, privatizacija zdravstva, medijska blokada, nasilje in solzivec. Če si narod to želi, naj ima. Mi bo pa postalo vseeno za to majhno fliko zemlje, ki ji pravimo Slovenija.
ODGOVORI
2 3
Japa Jade
20. 11. 2025 20.08
+0
Odpisani, pravi avatar imaš , še Janšo stisni zraven, pa Orbana, pa ste komplet.
ODGOVORI
1 1
1butnskala
20. 11. 2025 19.46
+4
Ovce so pač za......striženje
ODGOVORI
4 0
Bombardirc1
20. 11. 2025 19.45
-6
Kletni sekti se ob takih prispevkih kar meša. Jajo pa obljublja samo povojna grobišča, financiranje klera, miljonske provizije za orožje, miljonski zneski za fidesds, privatiziranje zdravstva, javne televizije in vsega ostalega...
ODGOVORI
2 8
Groucho Marx
20. 11. 2025 19.57
+4
Ti si pa močno izgubljen. Glavni trgovec z orožjem je pernati, pravkar je sprivatiziral geni, s stotinami milijonov, katerih sploh nima, si kupuje volilne glasove, zadolžuje nas z eksotičnimi obveznicami, ker ima na evropskih trgih že zapahnjena vrata...
ODGOVORI
4 0
Japa Jade
20. 11. 2025 20.09
-1
Grunčjaši, pejt v klet gordrnjat, tam te razumejo.
ODGOVORI
1 2
Ricola Swiss
20. 11. 2025 19.45
+7
Golobnjak lahko zmaga na volitvah, samo v primeru da volilci golobnjaka dobijo 2 glasovnici in 2 obkrožijo kuštravca.
ODGOVORI
8 1
kokicas
20. 11. 2025 19.42
+7
Drugi tir pa druga proga in ostale proge za potniški promet promet med mariborom in ljubljano spravit na 1h. Cestna infrastruktura ljubkjanski obroc 5 pasov vpradnice 4 pasovi ostalo po 3 pasove.povezat slovenijo sever jug. Želenica iz Brnika do Ljublane potem pa se bomo slikali in ploskali.
ODGOVORI
7 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363