Golob dodaten tir med Divačo in Koprom pričakuje do konca 2030

- FOTO: Aljoša Kravanja
- FOTO: Aljoša Kravanja
- FOTO: Aljoša Kravanja
- FOTO: Aljoša Kravanja
- FOTO: Aljoša Kravanja
- FOTO: Aljoša Kravanja
- FOTO: Aljoša Kravanja
- FOTO: Aljoša Kravanja
- FOTO: Aljoša Kravanja
- FOTO: Aljoša Kravanja
- FOTO: Aljoša Kravanja
- FOTO: Aljoša Kravanja
- FOTO: Aljoša Kravanja
- FOTO: Aljoša Kravanja
Na odseku so zaključili gradnjo petih predorov, dveh viaduktov in odprte trase, kar po oceni prisotnih predstavlja konec glavnih gradbenih del na odseku 2 in ključen mejnik pri izgradnji sodobne železniške povezave.
Premier Robert Golob je dejal, da se z današnjim dogodkom zaključuje pomembna faza projekta drugega tira Divača-Koper, in napovedal gradnjo vzporednega tira, ki bo po njegovih besedah stekla v letu 2027, zaključena pa bo predvidoma do konca leta 2030.
Izpostavil je prednosti strateške lege Slovenije, ki da je okno v svet za celotno centralno Evropo. "Pomembno je, da znamo svojo lego na učinkovit in hiter način izkoristiti," je poudaril.
"Ravno zaradi prejetih sredstev lahko danes povem, da se bo tretji tir zgradil iz lastnih sredstev družbe 2TDK," je dejal Golob. Dejal je, da lahko Slovenija gradnjo vzporednega tira skupaj z Evropsko komisijo izvede samostojno, brez pomoči in lastništva ostalih držav.
Napovedal je, da bodo obljube prebivalcem ob obstoječi progi, ki bo ukinjena, izpolnjene ter da bo lahko logistična industrija po novi progi "peljala vse, kar Evropa pričakuje".
Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je povedala, da projekt drugega tira kljub številnim tehničnim izzivom, ki so se zgodili pri gradnji ter so zahtevali velika časovna in finančna prilagajanja, ostaja znotraj ocenjene finančne vrednosti iz prvega investicijskega programa, ki ga je podpisala leta 2019, sicer je pri 1,11 milijarde evrov.
Zahvalila se je vsem sodelujočim pri projektu, ki so prispevali k njegovi izvedbi na različne načine, evropskim partnerjem in lokalnim skupnostim. "Prebivalci tukajšnjega območja potrpežljivo prenašate marsikatero nevšečnost ob gradnji, zavedajoč se, da je to nujno potrebno za izgradnjo proge in boljši jutri," je izpostavila. Testno vožnjo s potniškim vlakom je napovedala za marec 2026.
Evropski komisar za trajnostni promet in turizem Apostolos Cicikostas je poudaril, da bo nova proga okrepila povezavo med koprskim pristaniščem, Ljubljano in srednjo Evropo, odprla nove trgovske poti ter spodbudila razvoj logističnih in industrijskih centrov v Sloveniji in širši regiji. Pohvalil je prizadevanja več kot 1000 delavcev na gradbišču, slovenske oblasti in zahtevno gradnjo skozi kraški teren.
Ob tem je zagotovil skrajšanje potovalnega časa na relaciji proge in koristi gospodarstva z naslova projekta drugega tira.
Drugi tir Divača-Koper je eden izmed najpomembnejših infrastrukturnih projektov v Sloveniji, s katerim želi država utirati nove povezave trajnostne logistike v Evropi ter utrditi konkurenčnost in geostrateški pomen Slovenije, so v sporočilu za javnost zapisali v kabinetu predsednika vlade.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.