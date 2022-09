Golob: Dogovora o rekonstrukciji vlade v koaliciji ni

Če bodo zbrani in vloženi podpisi za referendum, katerega pobudnica je SDS, ga bodo tudi zagovarjali. "Nič se ne spreminja, ne glede na to, kaj nekdo izjavi. Kdor koli v tem trenutku," je dejal.

Golob meni, da se je po nepotrebnem ustvaril vtis, da gre v tem zakonu o vladi le za tri nova ministrstva. "Ta zakon je bistveno več," pravi Golob. Bistvo zakona je reorganizacija vlade, saj da reorganizira celo vrsto sektorjev – nekatere povezuje, druge razdružuje, vključno z resorji, s katerimi so povezana stanovanja in dolgotrajna oskrba. "Ne glede na personalno zasedbo posameznega ministrstva," je dejal.

"Ko bo zakon stopil v veljavo, bomo morali imenovati ministre. Pika," je dejal Golob. O morebitni rekonstrukciji vlade pa se bodo odločali pozneje, je dejal. "O tem ni bilo v koaliciji popolnoma nobenega dogovora," je dejal Golob. Dodal je, da so se dogovorili le, da s tem ne bodo prehitevali, dokler referendum ne bo mimo.

Mesec je pretekli teden namreč v pogovoru za STA dejal, da ministrstva za solidarno prihodnost, ki ga je načrtovala vlada Roberta Goloba, ne bo, ne glede na izid referenduma. Dodal je, da bo ostal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in napovedal, da bodo na ta resor prenesena področja stanovanjske politike, dolgotrajne oskrbe in ekonomske demokracije. Mesec je zatrdil, da je o tem obvestil predsednika vlade.

SDS je podpise za referendum o zakonu o vladi sicer začela zbirati 1. septembra. Zbirali jih bodo 35 dni, do 5. oktobra.