Slovenija

Mahnič bi ustanovil urad za deportacije. Golob: Dotok ilegalnih migrantov je minimalen

Ljubljana, 03. 02. 2026 13.03 pred 35 minutami 4 min branja 105

Avtor:
STA N.L.
Golob je poudaril, da je Slovenija med najvarnejšimi državami v Evropi.

Premier Robert Golob je v odgovoru na vprašanje poslanca SDS Žana Mahniča v zvezi z ukrepi na področju nezakonitih migracij poudaril, da je Slovenija med najvarnejšimi državami, delovanje vlade pa je namenjeno temu, da tako tudi ostane. Rezultat dela vlade je po njegovih navedbah tudi radikalen upad nezakonitih migracij v letu 2025. Mahnič kot rešitev vidi ustanovitev urada za deportacije z enim zaposlenim, dvema pomočnikoma, dvema avtobusoma in 20 policijskimi specialci.

Mahnič je poudaril, da je drastično povečanje števila nezakonitih prehodov meje takoj po nastopu sedanje vlade neposredna posledica odločitev, kot je odstranitev ograje na meji s Hrvaško in javnih izjav o tem, da je nezakonite migracije treba narediti zakonite.

Kot je navedel, je bilo po podatkih policije v času tretje vlade Janeza Janše 38.000 nezakonitih prehodov meje, v času sedanje vlade pa okrog 155.000. Ob tem je po njegovih besedah "nadvse šokantno" tudi finančno breme v času sedanje vlade, ko je po njegovih navedbah urad vlade za oskrbo in integracijo migrantov v slabih štirih letih porabil 185 milijonov evrov, prej pa v sedmih letih 31 milijonov evrov. "Kar najbolj bode v oči pri tem, pa je, da je 90 milijonov evrov od odhodka urada uvrščeno pod kategorijo druga plačila," je dodal poslanec in premierja vprašal, kaj se skriva pod to postavko.

Golob: Dotok ilegalnih migrantov v Slovenijo je radikalno upadel

Kot je dejal Golob, Slovenija ni osamljen otok in vprašanja nezakonitih migracij sama ni mogla rešiti, lahko pa so to reševali skupaj z evropskimi partnerji. Evropska migracijska politika je po njegovih besedah postala učinkovita šele, ko je Evropska komisija spremenila svojo politiko do nezakonitih migracij - tudi na predlog in vztrajanje Slovenije, da ne pomaga, če se borimo s migracijami, ko so migranti na naših mejah, ampak se moramo s tem boriti na zunanjih mejah Evrope, v državah tranzita in državah izvora.

Golob je poudaril, da je Slovenija med najvarnejšimi državami v Evropi.
Golob je poudaril, da je Slovenija med najvarnejšimi državami v Evropi.
FOTO: Bobo

Premier je dodal, da drži, da je prvo leto po pandemiji covida-19 število migrantov skokovito naraslo, česar niso skrivali, in so bili celo primorani uvesti ponoven nadzor na meji. A v letu 2025 je "dotok ilegalnih migrantov v Slovenijo radikalno upadel, v letošnjem letu je minimalen. To je rezultat delovanja te vlade, pa nimamo več ne žice, ne panelov, nihče se ne utaplja v naših rekah," je poudaril.

Izpostavil je, da je Slovenija po vseh indeksih mednarodnih organizacij med najvarnejšimi državami v Evropi in celo na svetu, ter da bo tudi ostala varna. "Temu je namenjeno delovanje te vlade, ne nabiranju populističnih točk z lažnim strašenjem, izmišljanjem lažnih zločinov in potvarjanjem dejstev," je dodal Golob, ki slednje pričakuje tudi v kampanji pred volitvami v DZ.

Legalizacija migracij po njegovih besedah pomeni nekaj popolnoma drugega od tega, kar si predstavlja opozicija. Pomeni, da se tiste, ki iščejo delo, ne prepusti kriminalnim združbam, ki jih nezakonito pripeljejo v Evropo, ampak se jih v njihovih državah izobrazi, tudi z evropskim denarjem, in se jim pomaga do službe doma ali v Evropi. Legalno pa pomeni z vsemi ustreznimi dovoljenji, davščinami in prispevki, je pojasnil in poudaril, da tako v Evropo ne pridejo na socialo, ampak po delo, ki ga Evropa tudi potrebuje.

Glede porabe sredstev je povedal, da gre večina denarja, o katerem je spraševal poslanec, za pomoč več kot 12.000 ukrajinskim beguncem, ki so se v Slovenijo zatekli pred vojno. Kar zadeva varnost, pa vanjo investirajo, ker je to najdragocenejša kategorija, in nobena stvar ni zastonj.

Žan Mahnič bi ustanovil urad za deportacije.
Žan Mahnič bi ustanovil urad za deportacije.
FOTO: Bobo

Mahnič: Ustanovili bomo urad za deportacije

Mahnič je tudi po pojasnilih premierja vztrajal, da porabe vseh omenjenih sredstev s pomočjo beguncem iz Ukrajine ni mogoče pojasniti. Uradni podatki EU pa po njegovih navedbah kažejo, da je Slovenija po številu prosilcev za azil na tisoč prebivalcev v samem vrhu EU.

Ob tem je sklenil, da je rešitev glede migracij enostavna. "Ustanovili bomo urad za deportacije z enim zaposlenim, dvema pomočnikoma, dvema avtobusoma in 20 policijskimi specialci. In vsi, ki so v tej državi ilegalno, ki so ilegalno prestopili prag naših meja, bodo pač morali oditi nazaj v skladu z uredbami, ki jih imamo," je napovedal v primeru, če bo o tem po volitvah odločala SDS.

Podoben urad že imajo v ZDA, kjer Agencija za priseljevanje in carine (Ice), vodi obsežno operacijo za pospešitev deportacij. V Minneapolisu je proti zaostreni priseljenski politiki ameriškega predsednika Donalda Trumpa potekalo več protestov, zvezni agenti pa so v ločenih incidentih ta mesec ustrelili dva protestnika, oba ameriška državljana.

Razlagalnik

Ameriška zvezna služba za priseljevanje in carine (Ice) vodi prizadevanja administracije predsednika Donalda Trumpa za zajezitev migracij in ima osrednjo vlogo pri izgonu ljudi, ki se v ZDA nahajajo nezakonito. Trump je od vrnitve v Belo hišo okrepil proračun in poslanstvo zvezne službe. Prav tako naj bi ji zadal cilj 3000 aretacij na dan.

Od decembra se vrstijo protesti proti nasilnemu delovanju agencije, med katerimi so njeni agenti ubili 37-letno Renee Good ter njenega vrstnika in vojaškega veterana Alexa Prettija.

migracije deportacije Žan Mahnič Robert Golob

