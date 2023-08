Golob: Država ima dovolj sredstev za ukrepe po ujmah, vlada bo pripravila paket pomoči

Golob je izpostavil, da če hočemo graditi hitro, potem ni treba iskati gradbenih parcel, ker so drage, temveč iskati zemljišča, ki so komunalno opremljena, država pa bi potem na ta zemljišča postavila montažne objekte.

Z župani prizadetih občin se je Golob pogovarjal tudi o težavah pri pridobivanju zemljišč za gradnjo novih stanovanjskih objektov, saj je vodna ujma porušila precej hiš. Po besedah premierja je treba iskati trajne rešitve. Aplikacija Poplave 2023 je pokazala, da so številni ljudje pripravljeni brezplačno oddati svoje nepremičnine ljudem, ki so v stiski.

Golob je dejal, da bodo imeli prioriteto tisti, ki so ostali brez strehe nad glavo. "Moramo biti realni, iti korak po korak, vsak dan posebej, zdaj smo naredili načrt do srede, potem bomo načrtovali naprej, to je edini način, da gremo naprej," meni premier.

"Tokrat smo se srečali s katastrofo neslutenih razsežnosti, in samo če bomo skupaj trdo delali, dali vse znanje in tudi vsa sredstva na eno mesto ter se dobro organizirali, potem smo lahko kos tudi tem izzivom in problemom," je dejal predsednik vlade.

Meni, da nič ne pomaga, če se gospodarska proizvodnja čez mesec dni z novimi stroji zažene, če se v tem času ne uredijo zadeve tako, da se takšna katastrofalna ujma ne bo ponovila čez dva meseca. Golob verjame, da imamo v Sloveniji znanje, treba pa se je skupaj organizirati. To pa ne bo enostavno in ne hitro, čudežnih rešitev ni, a s trdim delom lahko rešimo vse, je prepričan.

Gospodarski minister Matjaž Han pa je napovedal, da bodo prisluhnili gospodarstvu in si medsebojno pomagali.

Direktor družbe BSH Hišni aparati s sedežem v Nazarjah Boštjan Gorjup je dejal, da je treba držati skupaj, sprejeti pametne rešitve in jih nato znati izpeljati. Verjame, da bodo čim prej začeli s proizvodnjo, ki so jo zaradi ujme morali ustaviti. Treba je zagotoviti varna delovna mesta in urediti potrebno infrastrukturo, da ne bomo spet doživeli takšne ujme kot prejšnji teden, je poudaril.

Direktor podjetja KLS iz Ljubnega ob Savinji Mirko Strašek pa meni, da bodo večino dela morali opraviti sami. Ujma je KLS povzročila precejšnjo škodo, ki jo podjetje ne bo zmožno samo sanirati, zato pričakuje pomoč države, je še dejal.