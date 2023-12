Golob: Duh solidarnosti iz časa osamosvajanja še vedno prisoten

Golob je v svojem nagovoru spomnil, da prihajamo v čas v letu, ki je za mnoge od nas čaroben. "In je bil čaroben, ko smo se pripravljali na plebiscit. A nekateri ste morali plačati za to najvišjo ceno. Za vse nas. Zato je pomembno, da ste zdaj vi v središču naše pozornosti v času, ki je čaroben," je zbrane svojce padlih v vojni za Slovenijo nagovoril Golob.

Njegovo osnovno sporočilo pa je bilo, da nanje niso pozabili. "Vaše žrtve bodo ostale za vedno zapisane v našem spominu. Ne le narodnem, tudi osebnem," je izpostavil.

Dal je tudi javno zavezo, da če se bo v prihodnosti pokazalo, da je treba še opozarjati na ta čas pred več kot 30 let, da "so vse strukture pripravljene, da se z vami pogovarjajo in najdejo rešitve, s katerimi se vam lahko oddolžimo za žrtve".

"Slovenija je danes varna država v vedno bolj nevarnem svetu," je zatrdil premier. Varna je tudi zato, ker lahko temelji svojo varnost v usposobljenih in vedno bolj opremljenih policiji in vojski. "Varnost je na prvem mestu med prioritetami te vlade," je zagotovil pripadnikom obrambno-varnostnih struktur in dodal, da so to upoštevali tudi v proračunu.

"Obenem se zavedamo, da sta predani vojska in policija pomemben steber, s katerima si lahko pomagamo tudi v času naravnih nesreč. In na to sem posebej ponosen, ker smo uspeli z resorji to sodelovanje pospešiti," je dejal premier. Ob tem se je vsem zahvalil za njihovo nesebično pomoč pri poplavah.