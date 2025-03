Golob: Dva odstotka za obrambo še pred letom 2030

"Seveda morajo biti prej," je premier Robert Golob ob prihodu na vrh EU odgovoril na novinarsko vprašanje, ali bo Slovenija proračunske izdatke za obrambo na dva odstotka BDP zvišala pred letom 2030, kot načrtuje trenutno.

O tem, kako natančno bo potekalo zviševanje, je medtem še prezgodaj govoriti, je dejal. Napovedal je, da bo Slovenija scenarij zvišanja izdatkov pripravila do vrha zveze Nato konec junija v Haagu. Vlada bo pred tem s scenarijem seznanila tako parlament kot javnost, je še zagotovil.

Premier je sicer še na neformalnem srečanju voditeljev EU v začetku februarja v Bruslju dejal, da vlada ne razmišlja o spremembi načrta, v skladu s katerim bo Slovenija izdatke za obrambo na dva odstotka zvišala do leta 2030.

Po navedbah obrambnega ministrstva s konca lanskega leta so sicer obrambni izdatki za letos ocenjeni na ravni 1,53 odstotka BDP, za leto 2026 pa na ravni 1,6 odstotka.

Predsedniki vlad in držav članic unije o krepitvi obrambnih zmogljivosti in nadaljnji podpori Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo razpravljajo, potem ko so ZDA pod vodstvom predsednika Donalda Trumpa močno spremenile svojo zunanjo politiko, vključno z odnosom do Evrope. Iz Washingtona prihajajo vse glasnejši pozivi, da bo morala Evropa prevzeti večjo odgovornost za svojo varnost.